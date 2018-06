Bártů: Naše rodinná pouta jsou silná

Obě jsou svobodné a bezdětné. Před rokem a půl se nastěhovaly do jednoho bytu, aby mohly napsat scénář k Rodinným poutům. Dva díly musí napsat každý týden. Obě jsou si velmi podobné, ale Kateřina je prý "ta systematická".

Jitka Bártů

V čem jsme odlišné

Vlastně v ničem. Ačkoliv... na rozdíl od Káti jsem jeden čas propadla hrám a pořád seděla u playstationu. Jenže ona mi to pak zakázala. Že prý nechce, aby ze mě byl epileptik.

Můj nejoblíbenější seriál

Nemáme moc času, takže starší. Taková normální rodinka a stará Nemocnice na kraji města.

Kdy jsem dostala první honorář

Za scénář? V Americe, ale to jsme dělaly jen posudky na scénáře jiných. Tady jsme poprvé dostaly zaplaceno za inscenaci Duch modrého pokoje.

Kdy začnu psát sama

Určitě by to šlo, ale ve dvou jsme silnější. To máte jako ty pruty - když jsou dva, hůř je zlomíte.

Můj nejoblíbenější pořad v USA

V Americe se přece nebudete válet u televize! I když neděle, ty pro nás byly kultovní - od osmi šli Simpsonovi a hned po nich Akta X.

Co říkají příbuzní na Rodinná pouta

Většinou nemají připomínky a snad se jim i líbí. Náš otec nesnáší seriály, ale Pouta vydrží vždycky. Jen když jsme našim řekly, že zemře seriálový děda, tak nám to rozmlouvali.

Jaké dostávám dopisy

Diváci mají své oblíbence, jejichž osud chtějí ovlivnit. Píšou: "Doufám, že si Adam tu Simonu nevezme" a podobně. Anebo jsme měly epizodku o taxikáři, který naboural pana Rubeše, a to nám napsal opravdový taxikář, že se mu stalo něco podobného. A že když to viděl, vyřešil si své životní trauma.

Jaké v seriálu chystáme změny

Ve druhé řadě bude nová ústřední milenecká dvojice. Nikdo ze staré partičky neodpadne, ale jedni začnou hrát víc a jiní budou mít prostru míň. Současný příběh už natahovat nebudeme.

Jak se těším na poslední díl

Nás to zatím hrozně baví, je to droga. Píšeme už druhou řadu a kdoví kdy skončíme - to je otázka pro našeho producenta.

Co dělám, když je sestra cholerická

Pošlu ji psát. A tak vlastně pořád píše. U počítače se uklidní.

Můj scenáristický sen

Psát. Česky nebo anglicky, všechny žánry. Líbila by se mi hezká komedie, takový ten typ Adéla ještě nevečeřela nebo Pane, vy jste vdova. To máme rády.

Film, který mě dostal

Poslední dobou asi Snowboarďáci. Je to dobře odvedená práce a hlavně mají skvělý soundtrack - Dan Bárta je můj oblíbenec. Vždyť se podívejte, co mám na triku: kapelu JAR.

Kateřina Bártů

Naše nejhorší hádka

Hádáme se pořád, ale vždycky se tomu hned začneme smát. Teď jsme byly v Tatrách a naše dramaturgyně se skoro rozbrečela - měla strach, že se zabijeme. Ale bála se zbytečně. My už dávno víme, jak ta druhá zareaguje, a tak si z těch hádek děláme srandu.

Jak dlouho už píšu scénáře

Začaly jsme v Americe na scenáristické škole. Tu první milostnou story, odehrávající se za války, máme ještě v šuplíku a možná s ní něco uděláme. Ale musí se přepsat. Když si ji dneska přečtu, tak mi vstávají vlasy hrůzou. Taky už to je deset let.

Proč jsme nešly na medicínu

Máma si to přála, ale my jsme hypochondři a při pohledu na krev omdlíváme. Jitce brali před týdnem krev, a tak musela říct, ať ji nejdřív položí. Jinak že omdlí.

Proč jsem se vrátila z Ameriky

Protože jsou naše rodinná pouta skutečně pevná.

Na co jsem se zeptala Stevena Spielberga

Co myslíte? Jak moc mám mávat rukama a řvát, když mám v patách dinosaura? Ne - potřásli jsme si rukou, my jsme se s ním vyfotily a řekly jsme, že jsme jeho obdivovatelky. Takové ty zdvořilostní kecy. Byly jsme v jeho Jurském parku II. jako kompars, ale aby bylo jasno - herecké ambice, ty teda nemáme.

Proč nechci hrát

Do Rodinných pout se napsat můžeme, ale nebudeme brát hercům práci. Oni to dělají mnohem líp. Ve druhé sérii se nanejvýš objevíme za hospodským stolem - nejvíc nám to sluší s cigárem a u kafe.

Kdy jsem měla při psaní krizi

Vlastně nikdy, ta práce nám odsejpá. Zrovna dneska jsme se smály, jak si žijeme svůj diskopříběh. Prostě skvělé období - máme hodně práce, za kterou jsme rády, a zároveň to je pro nás neuvěřitelná škola. A kdyby mi snad přece padalo pero z ruky, tak od toho mám dvojče, aby zasáhlo.

Herec, o kterého jsem stála

Chtěly jsme Jana Kačera, Milenu Steinmasslovou nebo Jiřinu Jiráskovou, a ti v seriálu hráli. Třeba paní Jirásková řekla, že má spoustu jiné práce, ale pak jsme si povídaly, ona po hodině a půl kývla a pak říkala, že už dlouho neměla tak pěknou roli.

Jak často se vídám s herci

Často, buď v ateliérech, nebo jdeme na panáka. Oni jsou zvědaví, jak to bude s jejich postavami, jestli neumřou, ale kamarádíme se, takže mluvíme i o soukromých věcech.

Můj poslední týden volna

V říjnu 2003 jsme se jely poválet v Lázních Bohdaneč. Od té doby nanejvýš čtyři dny, třeba tuhle v Paříži. Jely jsme s našimi producenty a ti říkali: "V Louvru mají do devíti." A tak jsme přišly v šest, koukly na Monu Lisu, potom prosily: "Ještě ten byt Napoleona II., prosím vás," utíkaly jsme přes celou galerii, ale zavírali. Skoro nic jsme neviděly.

Kdo v našem bytě vaří

Podle toho, kdo se u nás vyskytne. My taky uklidíme, uvaříme, když je čas, umíme všechno, ale moc toho času není. Naštěstí je po Praze hodně restaurací, kde vaří dobře a kde nemusíme mýt nádobí.

Co právě čtu

Mám tolik práce, že po třech stránkách usnu. Uklidňuju se jen sonety od Shakespeara, často si před spaním dva přečtu. Ale v poslední době mě nejvíc zajímal druhý díl knihy Rodinná pouta, o němž jsme už myslely, že ho nestihneme dopsat včas. Byla to honička.