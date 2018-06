Bartošová začíná naplno pracovat

"Cítím se už po všech stránkách naprosto v pořádku. Byla to pro mě těžká zkouška, ale zvítězila jsem a to je pro mě to podstatné. Teď už nic nebrání tomu, abych opět zpívala," svěřila se zpěvačka, která se od července do října léčila v psychiatrické léčebně v Kroměříži ze závislosti na alkoholu.

"Chci začít pracovat, a to naplno. Chci mít nové písničky, vydat novou desku, chci hodně koncertovat," přeje si. "Zatím vše vypadá slibně. Čeká mě vánoční turné pěti koncertů s Gipsy Devils po slovenských městech, samostatné vystoupení v Trenčíně, televizní natáčení v Bratislavě, vystoupení na benefičním koncertu k nedožitým narozeninám Jana Nekoly na pražském Žofíně a také koncert Královny muzikálu v Hudebním divadle Karlín," vypočítává.

"Začínám znovu a snad se mi bude dařit. Velkou energii mi dodal úspěch, který jsem měla na Slovensku při natáčení Třech oříšků v pořadu Hudební horečka. Publikum mě přivítalo velmi spontánně a srdečně," říká dojatě.

Artur má přednost

"Artur pro mě samozřejmě znamená víc než samotné zpívání. Je pro mě tím nejdůležitějším na světě. Ten dostane přednost před čímkoli ostatním," tvrdí Bartošová a dodává, že zájem médií o jejího syna nese velmi těžce. "Snažím se ho ale chránit, jak nejlépe dovedu," řekla Bartošová. Ta se v současné době soudí s Arturovým otcem, třiašedesátiletým skladatelem Ladislav Štaidlem, o svěření jedenáctiletého syna do péče.

A co si přeje Iveta k Vánocům? "Aby byly klidné a spokojené. To ostatní se dá koupit. Už se na blížící se svátky opravdu těším," dodává.