Bartošová: Vědět o Dolly Buster, kuchařskou show netočím

"Kdybych dopředu věděla, že mám točit jeden pořad s Dolly Buster, tak bych do toho nešla. Musím ale uznat, že je to distingovaná dáma, která se chová přirozeně, je pohodová a nezkazí žádnou zábavu. Celý tým je ostatně fajn. Hodně jsme si padly do noty s Agátou Hanychovou a navzájem se držíme. Zjistila jsem, že je to velice inteligentní holka, prostě po všech stránkách skvělá," říká zpěvačka.

Bartošová si svůj vařící den odbyla už ve čtvrtek. Všechny pohostila vlastními specialitami - vývarem s domácími nudlemi, zapečenými brambory s kuřecím masem a zeleninou a smetanovými koláčky.

Na jídle si pochutnala i Hanychová a navíc potvrdila vzájemné sympatie s Ivetou. Paradoxem ovšem je, že si ji poměrně často brala na paškál v rádiu. "Je pravda, že jsem si z ní často dělala srandu, ale vlastně ani tak ne z ní jako z toho vztahu s Pomeje," přemítá modelka.

"Teď mě Iveta překvapila tím, že je úplně v pohodě. Poznala jsem to už první den, kdy jsme seděly vedle sebe v letadle a mířily do Košic. Nemá žádné hvězdné manýry, které bych od ní třeba čekala. Ani neukazuje, jaká je umělkyně. Třeba Verešová dává všem najevo, jaká je hvězda a všude se tak prezentuje a Iveta, která je větší hvězda než je ona, je normální. Je mi tady z celé té party asi nejsympatičtější," dodává.

Kromě ní jsou partnery Bartošové a členy soutěžního týmu Zuzana Belohorcová, kterou první den nahradil kvůli neodkladným pracovním povinnostem její partner Vlasta Hájek, slovenská zpěvačka Eva Máziková a pornohvězda Dolly Buster. Tu mimochodem zrovna Agáta Hanychová vůbec neznala. "Myslela jsem si, že jenom fotila akty, ale včera jsem se u kosmetičky dozvěděla, že se živila daleko peprnějšími věcmi. Už jsem si o ní všechno vyhledala na internetu, má pěknou minulost," směje se Hanychová.