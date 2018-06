Bartošová v Itálii: nový účes, méně kilo a uvažuje o miminku

Martucci pro Bartošovou zorganizoval v úterý jazzový koncert k jejich tříměsíčnímu výročí. Zpěvačka se na zámku v Garganu objevila s novou image. Nechala se ostříhat a její účes připomíná období, kdy žila s Jiřím Pomejem.

Iveta Bartošová a Jiří Pomeje (Ústí nad Labem, 15.3.2008) Iveta Bartošová v Itálii (2011)

Bartošová prý se svým o deset let mladším italským milencem uvažuje o dítěti. "Lékaři mi řekli, že mám játra jako miminko, že jsem úplně zdravá," cituje Bartošovou deník Aha!. "Kdoví, třeba Arturovi přibude bratříček, nebo sestřička."

Martucci by potomka přivítal, prý už má na to věk. "Dítě rozhodně chci! S Ivetou jsme spolu sice teprve krátce, ale už teď vím, že je skvělá matka," řekl hrabě, který chce ještě předtím rozjet podnikání a postavit se na vlastní nohy. Nedávno však prohlásil, že 35 let nepracoval a rád by tomu naučil i zpěvačku.