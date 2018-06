Bartošová v blátě a zmrzlá až na kost natočila videoklip po sedmi letech

Album ponese název tklivé písně Děkuju vám, andělové, kterou pro Bartošovou složil její současný producent Jarek Šimek. A právě písnička, v níž se Iveta obrací k andělům, se stala předmětem videoklipu, kterého se ujal režisér Martin Grof.

Točilo se v bratislavském kostele, kde sice nebylo dvakrát teplo, ale kde byla zpěvačka ještě v suchu. Dalšími místy pro natáčení byly už jen exteriéry. Režisér zvolil přírodu nedaleko Bratislavy a jako kulisu noční déšť a bláto.

Iveta Bartošová - natáčení videoklipu k písni Děkuju vám, andělové na Slovensku

Namísto přírodního deště najely na plac tři hasičské vozy s cisternami, které na zpěvačku chrlily vodu, kdykoliv režisér zavelel. Bartošová tak musela snést chladnou noc, studenou vodu i bláto, v němž musela klečet.

"Těšila jsem se na tohle natáčení a chtěla jsem, aby byl výsledek perfektní, vždyť mám videoklip po dlouhých sedmi letech. Bylo to ale hodně těžké, nepříjemná byla hlavně ta zima. Sice se o mě všichni perfektně starali a halili mě v každé volné chvíli do dek, ale když jsem si zase měla obléknout mokré šaty, tak to bylo hodně nepříjemné. Nakonec jsem byla tak prokřehlá, že jsem si musela dát horkou vanu. Všichni mě strašili, že to odnesu chřipkou, ale jsem asi jediná, která nemá ani rýmu," vypráví zpěvačka.

"Takový videoklip tady za posledních třicet let nebyl," tvrdí režisér Grof. Zpěvačka ho poprvé představí veřejnosti na křtu příbalové desky 11. října, tedy týden před termínem svého rozvodu s Jiřím Pomeje.

Asi hodinový program bude moderovat herec Miroslav Šimůnek, s nímž se Iveta poznala při natáčení pohádky Z pekla štěstí. Slavnostní bude křest i pro Bartošové syna Artura, který ten den oslaví své čtrnácté narozeniny.