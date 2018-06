Bartošová usiluje o zákaz vydání knihy své bývalé hospodyně

"Žádost podáme k Městskému soudu v Praze ještě tento týden, stále se zpracovávají posudky o dopadu knihy na Ivetu, její kariéru a především na Artura, kterému může kniha nejvíc ublížit. Před dvěma týdny jsme ho museli vyzvedávat ze školy dřív, protože si ho spolužáci dobírali a články o chystané knize mu ukazovali. Já, Iveta a Ladislav Štaidl jsme si svoje povolání vybrali, Artur ne," řekl iDNES.cz Jiří Pomeje, zpěvaččin manžel.

"Nevím, jak by kniha mohla negativně ovlivnit Artura. O něm se v knize píše minimálně a jen v dobrém. Je smutné, že Iveta s Jiřím využívají nyní Artura jako živý štít proti knize. Právě tohle by se mělo zakázat. Vidím, že se jeho otčím i maminka skutečně knihy bojí jako čert kříže," reagovala Golda.

Celou věc Bartošová s Pomejem předali i policii, případ je definován jako podezření z trestného činu kvůli pomluvě.

"Žaloby se nebojíme. Knihu zkontrolovalo několik právníků a pokud Jiří s Ivetou nemají nějaké velmi vlivné známé v soudnictví, žádný rozumný člověk v taláru nemůže zákaz vydat. K soudu, který má proběhnout v nejbližších dnech, přineseme důkazy, že ne kniha, ale Iveta ubližuje svou medializací svému synovi. Důkazů máme mnoho," zůstává v klidu autorka knihy Zlata Dvořáková.

Ta se s Bartošovou rozešla poté, co z její strany začala pociťovat nedůvěru. "Iveta si usmyslela, že jsem se spolčila s otcem Artura Ladislavem Štaidlem, a že mu donáším. Byla to hloupost, ale protože naše vztahy ochladly, rozhodla jsem se dobrovolně odejít. Je tedy lež, že bych se knihou mstila za to, že mě Iveta vyhodila," brání se Golda.

Publikací reaguje na nevyvolanou smršť urážek ze strany Ivety Bartošové a jejího manžela. "Začali o mně říkat v médiích lži. Prý jsem byla neseriózní, kradla jsem, i další podobné nesmysly vycházely. Nikdo by si tohle nenechal líbit, ani já. Proto jsem svolila ke knížce," dodává Dvořáková.

Iveta Bartošová je nyní mimo republiku, s kamarádkou tráví dovolenou v Thajsku, do kterého kvůli možné mediální štvanici odletěla z mnichovského letiště. "Iveta chce načerpat nové síly, aby se mohla v klidu připravit na svůj podzimní návrat," uzavírá Jiří Pomeje.