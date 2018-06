Bartošová: tajná noční návštěva hrobu Petra Sepešiho

Rozhodnout se k dlouho plánované návštěvě, které se moc bála, ji přimělo vzpomínání na svůj život pro mimořádné vydání Top Star Magazínu, který bude celý věnován právě jí. Velmi otevřený rozhovor o své první lásce, která tragicky zahynula při autonehodě v roce 1985, poskytla před kamerami přímo na hřbitově, i když to pro ni nebylo vůbec jednoduché.

"Nebyla jsem tady od té doby, co se to stalo, tedy celých dvacet čtyři let. Chtěla jsem to udělat už dávno, ale bála jsem se toho, že budu trpět. Jsem dojatá a samozřejmě trpím, ale dlužila jsem mu to. Položila jsem na jeho hrob kytici bílých růží, zapálila mu svíčku a popřála hezké Vánoce a Silvestra," uvádí Bartošová. Sepešiho život zhasl na železničním přejezdu v jeho pětadvaceti letech, pochován je v rodinném hrobě společně se svou matkou.

Bartošová prý na Sepešiho nikdy nezapomněla. Dohromady je dala náhoda, účastnili se totiž oba soutěže Mladá píseň Jihlava, kde si jich všiml skladatel Pavel Vaculík a rozhodl se ze dvou mladých krásných lidí udělat duo. Záhy tak vznikl plodný pracovní vztah, který bohužel smrtí Sepešiho po dvou letech skončil. Skončil také vztah osobní, který před fanoušky oba zamilovaní lidé z taktických důvodů tajili.

"O citech jsme navenek nemluvili, v naší branži je to tak lepší. Petr byl ale můj první chlapec, muž mého života, moje krásná minulost. Když skončil jeho život, tak ten můj na nějakou dlouhou dobu skončil taky. Asi na dva roky jsem se odmlčela, ale pak jsem si uvědomila, že musím za nás za oba pokračovat dál," vzpomíná se slzami v očích exkluzivně pro Top Star Bartošová.

Svůj život chce teď znovu změnit a do Nového roku 2010 plánuje vstoupit nanovo. "Dlouho jsem to v poslední době nebyla já, do nového roku vkročí zase ta stará známá Iveta Bartošová," říká zpěvačka. Sobě i svým fanouškům tenhle slib už dopředu plní vánoční deskou s názvem Když ticho zpívá s jedenácti nejkrásnějšími vánočními koledami a zcela novým stejnojmenným vánočním hitem. Veškeré písně se na cédéčku objeví také v instrumentální podobě. Spolu s autory vánočního singlu, hudebním skladatelem Karlem Maříkem a textařem Petrem Šiškou, ho zpěvačka slavnostně pokřtila minulý čtvrtek.