Bartošová zklamala organizátory, vykašlala se na kšeft

Zpěvačka měla být na akci jednou z hvězd. Zklamaní byli nejen pořadatelé, hosté, ale samozřejmě také šéf na akci zainteresované firmy Zdeněk Gróman, od které Bartošová loni v prosinci dostala k dispozici automobil zhruba za milion.

Iveta Bartošová

"Napsala mi esemesku, že nedorazí. Žádná omluva, žádné zdůvodnění. Strašně mě zklamala a mrzí mě to. Do dneška jsme s ní neměli žádné problémy a to, co řekla, platilo. Byla uvedená v pozvánce a ještě pár dnů před akcí se dušovala, že přijede. Promiňte, víc už ode mě nechtějte. Jsem jejím přístupem opravdu hodně zklamán," řekl Gróman.

Bartošová svou neúčast nijak nekomentovala.



Pořadatelé místo ní narychlo sehnali jako V.I.P. účastníka Chantal Poullainovou. Té nevadila zima, déšť, ani to, že žádné auto nedostala.