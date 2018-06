Bartošová se objeví mezi královnami

Koncert "královen", který se v posledních sedmi letech konal pravidelně, se letos představí naposledy. Důvod? Prý nejen ten, že v nejlepším se má přestat. "Vše, co jsme chtěli touto show říci, bylo sděleno," říká autor a producent koncertu Janis Sidovský.

Pozvání na tradiční koncert, jehož podmínkou je živý zpěv s orchestrem, v sedmileté historii přijala Hana Hegerová, Marie Rottrová, Hana Zagorová, Helena Vondráčková, Lenka Filipová, Bára Basiková, Monika Absolonová, Ilona Csáková, Eva Pilarová, Leona Machálková, Petra Janů, Jitka Zelenková a Iveta Bartošová.

V tom letošním, posledním ročníku věnovaném muzikálu, bude Bartošová speciálním hostem a zazpívá směsici melodií od Karla Svobody. Za "královny" vystoupí Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Leona Machálková, Bára Basiková a Ilona Csáková se skladbami z muzikálů Dracula, West Side Story, Hair, Kleopatra, Angelika, Dáma s kaméliemi a Bídníci.

Výtěžek půjde Kapce naděje

Show nabídne také několik duetů. Například Ilona Csáková vystoupí s hostující Dashou s číslem z filmového muzikálu Mouline Rouge a všechny „královny“ střídavě zazpívají ve směsích z muzikálů Starci na chmelu, Rebelové a Pocta Karlu Svobodovi. Výtěžek koncertu, který je očekáván ve výši jeden milion korun, bude věnován Nadačnímu fondu Kapka naděje na nákup operačního mikroskopu.

Třináct popových zpěvaček během sedmi let vystoupilo ve Státní opeře Praha, v karlovarském Grandhotelu Pupp, na hradě Karlštejn a v Hudebním divadle Karlín, aby živě prezentovalo to nejlepší z jejich hvězdné kariéry. Podpořila je celá řada hostů od Karla Gotta, Chinaski, Zuzany Norisové a Black Milk až po „superstars“ Martinu Balogovou a Šárku Vaňkovou. Pouze jednou pořadatelé na jeviště pozvali „krále“, a to v roce 2001, kdy společně zazpívali Daniel Hůlka, Janek Ledecký, Petr Muk, Pavel Vítek a Štefan Margita.

Show Královny popu v opeře se uskutečnila poprvé v červnu 2000 pod záštitou nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. "Nenapadlo by mě tehdy, že koncert tolikrát zopakujeme a že díky mimořádnému ohlasu poukážeme na dobročinné účely přes dva miliony korun," uvedl Sidovský. Královny pomohly k opravě omítek hradu Karlštejn, přispěly k nákupu přístrojů pro dětskou hematologii v Praze Motole a slepým dětem dopřály hudební nástroje, které jim předávala skutečná královna, belgická panovnice Paola společně s tehdejší první dámou Dagmar Havlovou.