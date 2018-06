Bartošová se nepohodla s tvůrci Mony Lisy, v muzikálu skončila

"Iveta neměla nazkoušeno, byla nejistá, každý dobře míněný podnět se jí dotýkal osobně. Ukázalo se zkrátka, že má výrazné zkouškové manko. Mám dokonce z několika rozhovorů s ní i s Jirkou pocit, že koketovala s tím, že z muzikálu odejde," přemítá Oldřich Lichtenberg.

Za důvod odchodu Bartošové rozhodně nepovažuje její nedávný konflikt s režisérem muzikálu Liborem Vaculíkem. "Slyšel jsem dvě verze. Jednu od Ivety, která tvrdí, že na ni byl režisér hrubý, druhou od Libora, který to popírá. O tom, co se stalo dnes, vím ale dobře. Byla normálně na zkoušce, která se jí od začátku nedařila. Když skončila, režisér v naprostém klidu zhodnotil její výkon jako nedobrý. Ona se rozbrečela a utekla," líčí producent Divadla Broadway.

Manžel a manažer Bartošové Jiří Pomeje to ale zase jinak. Napjaté vztahy mezi Ivetou a režisérem prý panují od začátku. "Nikdy spolu nepracovali, takže netuším, co způsobilo jeho chování, ale od začátku to drhlo a on jí vůbec nedával prostor. I když byla na všech zkouškách, nechal ji hrát jen čtvrtinu a pak ji zase posadil do hlediště," řekl iDNES.cz Jiří Pomeje.

Hájení od producenta přitom měla Bartošová slíbené do konce týdne. "Ano, slíbil jsem jí hájení do pátku, ale jen co se týká jevištního výrazu. Ona si ale nepamatovala texty, neuměla je a to už bych v tuto chvíli netoleroval nikomu z herců."

Lichtenberg od Bartošové sice nemá v tuto chvíli žádnou oficiální zprávu o tom, že v muzikálu končí, ale nedovede si dost dobře představit, že by v něm pokračovala. To však ani druhá strana. "Možnost nějaké domluvy už skutečně není, za odstoupení od smlouvy nám ale sankce nehrozí. Takto jsme se domluvili s vedením," dodal Jiří Pomeje.

Producent Lichtenberg nevydařené spolupráce se zpěvačkou ale upřímně lituje. "Je to škoda pro nás i pro ni. Snažili jsme se jí vytvořit nadstandardní servis, tak moc jsme o ni stáli. Já ovšem dnes musím směřovat k tomu, aby se muzikál komplexně dozkoušel a šlapal, premiéra nás totiž čeká už 4. března. Iveta se alespoň nebude nervovat a já budu doufat, že zkoušky budou nadále probíhat bez větších obtíží," uzavřel Lichtenberg.