Bartošová potřebuje dohled nad výchovou, potvrdil v její nepřítomnosti soud

"Mám obavy, aby to pro ni dnes nedopadlo špatně. Soud by se měl respektovat," dodal Hynek, který tak byl s konečným verdiktem smířený již od začátku.

Kompletní tak byla pouze protistrana - Ladislav Štaidl a jeho právní zástupce Josef Lžičař.

Podle dohody u soudu je Artur v péči své matky a jeho otec, hudebník Ladislav Štaidl, má syna vídat jednou za 14 dní o víkendu a o letních prázdninách s ním může strávit tři týdny. Chtěl mít však jistotu, že o jeho potomka bude dobře postaráno, a tak trval na ochranném dohledu.

"Když někdo má problémy s alkoholem, je to na celý život. Je to můj syn a chci, abych věděl, že se mu dostává té nejlepší výchovy," řekl iDNES.cz Štaidl letos v červnu.

Stejné argumenty zazněly i nyní. "Štaidlův právník tvrdí, že Bartošová odešla z kroměřížské léčebny nedoléčená a navíc nedochází ani na ambulanci. Proto i nadále trvá na ochranném dohledu," popsala průběh jednání reportérka iDNES.tv.

Je bez manžela Rozchod s Pomejem Ivetě Bartošové nepomůže

U soudu zazněl i posudek sociální pracovnice, která požaduje, aby se prošetřily poměry v rodině. V poslední době se jí prý nedaří navázat kontakt s Bartošovou, která několik schůzek zrušila.

"Dozor je nevykonatelný, Iveta neotevře a nikdo neví, co se tam děje. Je to sice dobrý, ale k čemu to je," pozastavoval se nad úřední mašinerií Štaidl.

Potvrdil, že mu syn před časem řekl, že si přeje být s maminkou a jeho přání respektuje. Naposledy ho ale viděl v létě na společné dovolené, po níž měl Artur prohlásit, že se s otcem už nechce vidět. "Od něho jsem to neslyšel a přijde mi to podivné, protože jsme ještě v srpnu byli na dovolené a všechno bylo báječné. Nevím, čím ho dostali do stádia, že mě nenávidí a proč mě nechce vidět. Třeba ani nemůže," posteskl si Štaidl.

Do karet hraje zpěvačce alespoň fakt, že se třináctiletému Arturovi daří ve škole. V kolektivu je prý oblíbený a spokojený. Škodit mu prý může jen mediální tlak v podobě různých výstupů ze života jeho matky.

Iveta Bartošová se dostala do psychických problémů před dvěma lety, kdy se začalo mluvit o její závislosti na alkoholu. Celkový stav si vyžádal právě pobyt v psychiatrické léčebně v Kroměříži, kam zpěvačka dobrovolně nastoupila.

Na scénu se vrátila začátkem loňského roku, kdy se po jejím boku začal objevovat také Jiří Pomeje. Zpočátku odmítali potvrdit, že jsou partneři, připustili to až později, kdy ohlásili zásnuby. Ty vyvrcholily loni v srpnu na zámku Hluboká, kde si řekli ano.

Manželství ale nyní prochází krizí, kvůli níž se Pomeje od Bartošové dočasně odstěhoval ke kamarádovi.