Bartošová podstoupila gynekologický zákrok, o vaječník nepřišla

"Iveta je z nejhoršího venku," řekl s úlevou její manžel a manažer Jiří Pomeje. "Lékaři ji nakonec nemuseli ani otevírat, cystu jí vzali z pravé části podbřišku laparoskopicky. Byla ale obrovská," dodává Pomeje. Důležitou zprávou je, že zpěvačce nemusel být odebrán vaječník, což původně hrozilo a bude se moci pokusit znovu o otěhotnění.

V nemocnici by měli Ivetu v sobotu navštívit její kolegové z muzikálu Děti ráje Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi, kteří si nepřejí nic jiného, než aby se mezi ně jejich kamarádka a kolegyně co nejdříve vrátila a odehrála s nimi listopadovou premiéru v divadle Pyramida.

Optimistický je co se týče zpěvaččina účinkování v muzikálu i Jiří Pomeje. "Když všechno dobře dopadne, v sobotu večer by mohla jít Iveta domů, kde bude nabírat sílu. Koncem příštího týdne by mohla začít chodit do divadla sledovat zkoušky, další týden by už mohla chodit po jevišti a ten poslední zkoušet naplno. Premiéra muzikálu by se tak dala s odřenýma ušima stihnout," míní.

Pro Bartošovou je teď nejdůležitější být co nejdříve doma. Už proto, že její syn Artur v pondělí slaví třinácté narozeniny. "Doufám, že oslavu stihnu, moc se těším domů," vzkazuje z nemocničního lůžka zpěvačka.