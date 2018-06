Bartošová Podhůrského stále baví

Zdeněk Podhůrský byl opět na s manželkou, s níž se nedávno rozvedl, a okamžitě se roznesla zpráva, že mezi ním a Ivetou je konec.

Ale nyní se opět bok po boku objevili na večírku Hany Zagorové. On v černém, ona v bílém kalhotovém kostýmu se zeleným tričkem a oba se k sobě měli jako hrdličky. Drželi se za ruce, občas se před fotografy objali a políbili.

"Asi někomu vadilo, že můj vztah se Zdeňkem Podhůrským je zatím v pořádku a že se máme rádi," dohaduje se Iveta Bartošová.

"Proto rozšířil ty drby, že se určitě rozejdeme a že už jsem ho přestala bavit. Já si myslím, že když není právě o čem psát, jsem vděčný objekt k nejrůznějším spekulacím a řečem. Není těžké roznést zprávu, že Iveta s Podhůrským se rozešli, a hned je o čem mluvit a co v časopisech tisknout. Přitom vůbec nic z těch řečí a pro mne nepříjemných drbů nemusí být pravda."

Iveta přišla v bílém. Že by snad chtěla naznačit, že pomýšlí na svatbu? Zpěvačka to jednoznačně odmítá.

"To ne, na svatbu nemyslím, spíš jsem v bílém proto, že je jaro a mne lákají světlé barvy. Bílá především. Hodně jsem během posledního tři čtvrtě roku zhubla, tak mi dobře padne."

Iveta nyní působí opravdu šťastně. "Nejspíš je to proto, že si užívám jara. Můj syn Arturek dostal nové kolo, to původní mu už bylo malé, a tak na něm pořád rajtuje. Já ho ráda doprovázím na vyjížďky do přírody. Bydlíme mezi loukami a lesy, je tam moc hezká krajina, takže ty výlety jsou opravdu příjemné."