Bartošová píše životní knihu, žalob a útoků se prý nebojí

11:53 , aktualizováno 11:53

Český showbyznys se zřejmě již brzy otřese v základech. Má se o to postarat zpěvačka Iveta Bartošová, která plánuje vydat knihu o svém profesním i soukromém životě. "Hodně lidem se to nebude líbit, ale my se žalob nebojíme, jsme na ně dokonce velmi dobře připraveni," prozradil zpěvaččin manžel Jiří Pomeje.