Bartošová oslaví narozeniny v ústraní. Pak přijde megakoncert

"Ivetu oslovily různé společnosti a podniky s velmi lukrativními nabídkami. Iveta ale řekla NE a já si jí za to velmi vážím," říká Pomeje. Oslava tak proběhne v rodinném kruhu jen s manželem a synem Arturem v soukromí domu v Uhříněvsi. Letošní narozeniny jsou pro zpěvačku jedny z nejdůležitějších a znamenají pro ni víc než kulatiny. Čtyřiačtyřicítka totiž obsahuje dvakrát číslovku dvaadvacet, k níž má Iveta zvláštní vztah. "22" se totiž jmenuje její přelomová deska, která pro ni znamenala jeden z důležitých návratů na popovou scénu.

V den jejích narozenin, tedy 8. dubna, se ovšem plánuje také křest knihy bývalé hospodyně a chůvy Zlaty Goldy Dvořákové nazvané Sbohem, Iveto, která do detailů odkrývá soukromý život zpěvačky (viz článek s ukázkou z knihy).

Bartošovou to prý nechává v klidu a pokládá si jen otázku, kdo z celebrit a potažmo jejích kolegů se uvolí knihu pokřtít. A všem, kteří se na křtu objeví, ze srdce nepřeje, aby se jim v životě stalo něco podobného, co potkalo ji.

Iveta sice ve svůj narozeninový den bude sedět doma a užije si ho v klidu a pohodě, v červnu ale poprvé vyrazí do společnosti. A na podzim už bude dokonce zase zpívat. "Poprvé se objeví jako host na jedné akci, bude to přesně po půl roce. A před pár dny se sama rozhodla, že uspořádá jediný koncert v tomto roce. Zná datum i místo jeho konání a včas to svým fanouškům oznámí. Můžu zatím prozradit, že to bude megakoncert, opět v něm bude hrát roli číslovka dvacet dva a odehraje se na podzim v Česku a také na Slovensku," prozrazuje Pomeje.