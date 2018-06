Bartošová osedlala skútr, se synem trénovali ve slovenských horách

"Miluju lyžování, takže jsem byla s Arturem, který jezdí už od tří let, denně na svahu ve Vrátné. Artur se navíc naučil skvěle řídit skútr, já ale ostatně taky. Projeli jsme si pár kopců a byl to velmi příjemný adrenalin. Udělali jsme i pár horských túr, třeba na hory Chleb a Grúň," líčí Iveta Bartošová, která tak po rozvodu s Jiřím Pomejem opět dokazuje, že s posilováním vlastní kondice to myslí skutečně vážně.

Iveta Bartošová se synem Arturem na Malé Fatře na Slovensku

Na slovenských kopcích nebyla zpěvačka poprvé. Na Malou Fatru prý pravidelně jezdívala jako malá holka s rodiči a pak i jako dorostenka s lyžařskou školou, do které chodila čtyři roky. To je ostatně důvod, proč na hory - a zvlášť na ty česká a slovenské - nedá v zimě dopustit.

"Mám ráda alpské ledovce a jednou jsem navštívila luxusní Aspen. Nic se ale nevyrovná kouzlu českých i slovenských hor, ke kterým mne poutají především vzpomínky z dětství," objasňuje.

Iveta Bartošová se po návratu z hor opět vrhne do víru pracovních povinností. Letos hodlá dotočit desku, natočit dva videoklipy a pokračovat v koncertním turné, především na Moravě a Slovensku. Že by se jí mohlo dařit, se prý dozvěděla i u kartáře.

"Poprvé v životě jsem si nechala vyložit na konci minulého roku od jednoho známého šamana karty a mělo by se mi v práci skvěle dařit. Dokonce mě podle něj čeká nová osudová láska. Přijmu s otevřenou náručí všechno, co mi rok 2011 nabídne, i toho úžasného muže," uzavírá Iveta Bartošová.