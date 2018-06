Bartošová opět trpí úzkostí, po telefonu jí pomáhal psychiatr

Přestože zpěvačka po návratu z Itálie, kde se seznámila s rodinou svého přítele Domenica Martucciho, vypadala v pohodě, znovu trpí úzkostí. Proto se ve čtvrtek neobjevila na otevření kasina v Praze na Pankráci a organizátoři ji nakonec museli omluvit ze zdravotních důvodů.

Iveta Bartošová na zmrzlinovém souboji Domenico Martucci a Iveta Bartošová na Festivalu česko-italského přítelství

"Iveta tam neměla vystupovat, byla pozvaná jen jako host," vysvětlil Dušák. "Měla nějaké problémy, nebyla v dobrém stavu a nebyla schopna se tam dostavit."

Proto potřebovala pomoc psychiatra Pavla Doubka a konzultovali celou věc po telefonu. Bartošová k němu dojíždí pravidelně už několik měsíců, byla to totiž jedna z podmínek manažera Dušáka (více čtěte zde).

Manažer Ivety Bartošové Richard Dušák

Psychiatr zpěvačce pomáhá dostat se znovu do formy a po telefonické konzultaci by se k němu měla dostavit i osobně. Bartošová nezvládá tlak okolí a médií, která, podle ní, jen čekají na její další chybu. Zpěvačka tvrdí, že lidi jí závidí a nepřejí úspěch.

"Byla v pohodě, ale je pořád pod hrozným tlakem a to jí opravdu škodí, i pracovně," řekl Dušák.

Bartošová se z Itálie vrátila domů sama, protože její přítel Domenico tam ještě zůstal údajně kvůli pracovním povinnostem. Možná i to se podepsalo pod úzkostný záchvat zpěvačky, která se bojí samoty. Už příští týden by ale měla Bartošová vystoupit na festivalu v slovenském Lozornu a její manažer věří, že se do té doby dá dohromady.