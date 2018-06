Bartošová odřekla dovolenou s Kornem

Iveta Bartošová se synem Arturem.

"Měla jet Iveta Bartošová, ta to však asi před dvěma dny odřekla kvůli smutné záležitosti v rodině," řekl Jirkův kamarád a manažer Jindřich Hefner.Exmanželka Kateřina Kornová ale ani tentokrát chybět nebude. "Děti jedou s Jirkou v autě a jsou někde daleko přede mnou. Kačenka dorazí s nějakou kamarádkou až k večeru," prozradil Jindřich.Kromě lyžování si Jirka se svým manažerem vyzkoušeli loni poprvé i jízdu na snowboardu. "Určitě to budu chtít zase vyzkoušet a pořádně naučit ," tvrdil Korn.Hefner jeho slova jenom potvrdil: "Loni jsme začali, teď to chceme vylepšit."Zpěvák se ale nejvíce bál počasí. "Podle posledních zpráv by ale vleky měly jezdit, takže lyžovat budeme. Teď sice prší a je mlha, ale lyžovat budeme i když bude pršet," zdůraznil Jindřich Hefner.Jirka Korn se ale stejně nejvíce těší na čerstvé rohlíky, kvůli kterým vstává v půl osmé ráno. "To je balada, ty rohlíky nemají obdoby. V Praze je člověk nikde nenajde," konstatoval Jirka.