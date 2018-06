Bartošová: O tom, že mi vzali Artura, jsem se dozvěděla z novin

"Rozhodnutí soudu mě opravdu hodně mrzí. Nikdo se mě ani nesnažil kontaktovat, takže jsem se nemohla k celé situaci vyjádřit. Všechno se dozvídám až teď z tisku," svěřuje se zoufalá zpěvačka.

"Věřím, že po mém návratu do Prahy budu mít možnost dát všechno do pořádku a že se najde nějaké rozumné řešení," říká. "Artur má se mnou strávit v Dubaji své školní prázdniny. Mám už pro něj dokonce letenku! Budu opravdu smutná, když mu to otec nedovolí."

Iveta zároveň vyvrací obvinění, že by do Dubaje utekla. "Už několik měsíců předem jsem zde měla domluvené společné vystoupení s Danielou Maxovou," vzkazuje zpěvačka. "To ona mi zde zajistila pobyt," odmítá jakékoliv spekulace o pochybném financování projektu.

Maxová: Iveta to zvládá výborně

"Můžu vás ujistit, že naši show žádný mladý ani starý šejk nefinancuje," rozčiluje se kouzelnice Maxová, bývalá spolupracovnice Pavla Kožíška. "Ivetu jsem pozvala do Dubaje sama po konzultaci s mojí zastupující agenturou," objasňuje. "Iveta vystoupí na dvouhodinové show, ve které se kloubí kouzla, tanec a zpěv. Musí zpívat v angličtině a absolvovat náročné taneční choreografie. Zvládá to výborně," dodává.

Na otázku, zda je Iveta s Arturem v kontaktu a co říká na článek v jednom deníku, kde se uvádí, že ji už Artur nechce, nám odpověděl její manažer Ivan Rössler: "Iveta není v ČR. Ví, že teď nemůže nic dělat. V kontaktu se svým synem je, v době mobilních telefonů to jistě není problém. A k tomu článku se snad ani nebudu vyjadřovat. Ani nevím, jestli ho Iveta četla. Silně pochybuji, že by jí to Artur takhle řekl. Vím jen z vlastní zkušenosti, že expresivnost titulků v českém bulvárním tisku je nepřekonatelná."