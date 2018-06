Bartošová o své nové lásce: Josefa miluji, snesl by mi modré z nebe

Pětačtyřicetiletá Bartošová odmítá, že by její vztah s o osm let starším Rychtářem byl příčinou rozpadu jeho manželství. "Nestydím se za naši lásku a nemám už výčitky vůči jeho ženě, neboť asi patnáct let bydlí ve vile v Říčanech každý zvlášť," tvrdí Bartošová. "Můj drahý Josef by mi snesl modré z nebe."

Josef Rychtář, který také informuje fanoušky na facebookovém profilu zpěvačky, se tam už 13. října vyznal ze svých citů.

Iveta Bartošová

"Za to, co jsem již dříve napsal, že tě mám rád a že tě miluju, se nestydím. Napsal jsem pravdu. Ano, mohou mě odsuzovat, že jsem ženatý, ale vím, co dělám a proč to dělám. Byl bych zbabělec, pokud bych se nechal donutit k tomu, abych tě opustil. Mně už ublížit média nemůžou, mohou jen spekulovat. Všem čtenářům i fanouškům i mé ženě chci tímto říct, je to má vina. Proto vás prosím, neodsuzujte Ivetu. Doposud média ublížila svými články nejvíce mé ženě i Ivetě. Mít rád a milovat je lidské," napsal Rychtář v jednom z komentářů.

Osobní strážce však také přiznal, že svou ženu neopustil a že jeho synové zpěvačce pomáhají.

Rychtář o Bartošovou pečuje od doby, kdy se rozešla s Domenicem Martuccim. Po jejím kolapsu v srpnu žila zpěvačka měsíc u Rychtáře, právě tenkrát prý mezi nimi přeskočila jiskra.