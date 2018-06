Bartošová o modřinách: Kdyby mě Josef uhodil, zavolám policii

"Je to tak, že jsem normálně upadla v noci na noční stolek na skleněnou lampičku. Jak jsem po té operaci klíční kosti, tak se nemůžu o tu ruku opírat. Takže jsem někdy taková trošku neohrabaná. Prostě jsem smolař, takže jsem si udělala ten hematom, já na modřiny strašně trpím," popsala zpěvačka ve VIP zprávách na Primě událost starou dva týdny.

Iveta Bartošová

Bartošová dále potvrdila, že se tento týden v úterý nestalo nic vážného a byla jen den na pozorování. Kvůli zraněnému rameni ji ale čeká další operace. Zpěvačka také vyvrátila, že by její přítel Josef Rychtář byl násilník a uhodil ji.

"My máme krásný a harmonický vztah. A hlavně, kdyby něco takového udělal, tak tady opravdu už není ani minutu, zavolám na něj policii," obhajovala Rychtáře.

V úterý museli v domě zpěvačky zasahovat záchranáři kvůli akutnímu zhoršení zdravotního stavu (více zde). Bartošová ale stále nechce prozradit, co se v ten den přesně stalo.

"V úterý se stalo to, že jsem odjela do nemocnice na jeden den, protože jsem měla nějaké problémy, ale tak to je snad moje věc, to je všechno," dodala Bartošová.