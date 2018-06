Bartošová sčítá narozeninové dárky: nominace TýTý a manažer Petra Muka

"Tohle je ten nejlepší manažer, jakého jsem si mohla přát. Exkluzivní spolupráce se vším všudy. Pro Richarda jsem takový Petr Muk v ženském provedení, nahrazuji mu Petra, dávám mu, co mu chybělo. Dá se říct, že to děláme pro Petra. Jen doufám, že to se mnou nedopadne jako s ním," řekla iDNES.cz Iveta Bartošová.

Ta se ve společnosti objevila po menší odmlce, během které se dostávala z rozvodu s Jiřím Pomeje. Jak sama říká, to nejhorší má za sebou, ale zcela fit se ještě necítí.

"Bylo to období, kdy jsem dostala zabrat, bohužel i kvůli médiím. Musím říct, že i můj syn to zvládá líp než já. Je to držák," říká o čtrnáctiletém Arturovi. "On je na svůj věk hodně vyspělý, někdy řekne nějakou větu a říkám mu: "Arťo, máš pravdu". Hodně mi pomáhá. Ono je to také o tom, že náš vztah není matka-syn. Je spíš hodně přátelský, otevřený. Dali jsme si slovo, že si budeme říkat všechno. Je to ten nejlepší parťák. Dokáže mě podržet i ve chvíli, kdy je mi zle a kdy brečím nad tím, co o mně zase píšou," doplňuje.

Jedním dechem ale popírá, že by se z veřejného života stáhla úmyslně. Spíš než velkolepé akce nyní vyhledává komorní vystoupení a koncerty, na nichž čerpá novou energii. Oblíbila si především Slovensko, kam se na podzim hodlá vypravit na delší dobu.

"Tři týdny jsme tam byli na horách, slovenskou přírodu i lidi mám moc ráda a v září se tam vrátím s koncerty, kterých odehraju celkem patnáct," popisuje své plány Iveta, která nyní vyjednává o koncertování i ve Vídni, podrobnosti ale zatím neprozradila.

Iveta Bartošová a Michal David

S čím se ale netají, je nová spolupráce s módní návrhářkou Marií Zelenou, která jí ušila večerní róbu na TýTý. "Šila mi šaty poprvé, dá se říct, že jsme je šily spolu. Marie se stala mojí kamarádkou a budeme šít dál, máme plány," uzavírá Iveta Bartošová.