Bartošová neřeší, zda její milenec spal s prostitutkami

Bartošovou nijak netrápí informace o úletech jejího nového přítele. "Rozešla jsem se s ním kvůli tomu, že mě za čtyři měsíce stihl pětkrát podvést. A chodil do bordelů," prozradila zpěvačka Michaela Nosková o čtyřměsíčním vztahu se šlechticem.

"Každý máme nějakou minulost, na niž jsme více či méně hrdí, a já tu Domenikovu neřeším a řešit nebudu, stejně jako on neřeší moji. Co bylo před čtyřmi lety mezi ním a Míšou Noskovou, co dělal či nedělal s prostitutkami, mě nezajímá. To bylo. Teď jsme spolu, je nám skvěle a oba věříme, že náš vztah vydrží dlouho," řekla Bartošová.

Zpěvačka Míša Nosková Iveta Bartošová a Domenico Martucci della Torre

Po společném duetu chystají dovolenou v Itálii, kde se Bartošová seznámí s budoucí tchyní. "Jsme spolu na začátku a tvrdit, že se hned znovu vdám, by bylo předčasné. Ovšem i u mě platí ono populární - nikdy neříkej nikdy," dodala.

Vrásky Bartošové nedělají ani informace, že roli v muzikálu Naháči nedostala proto, že chtěla moc peněz. "Požadavky Ivety Bartošové byly, slušně řečeno, neadekvátní," řekl producent Slávek Boura.

"Na financích rozhodně naše dohody s realizačním týmem Naháčů neztroskotaly. Řešení téhle otázky jsme prostě a jednoduše nedokončili, protože jsme se rozhodli, že Iveta Bartošová se soustředí na svá sólová vystoupení a koncerty, které máme už dohodnuty. Zpěvačka by jednoduše nestíhala," vysvětlil Bartošové manažer Richard Dušák.

Daniela Šinkorová a Slávek Boura Manažer Ivety Bartošové Richard Dušák

Bartošovou kromě koncertů hlavně na Slovensku totiž čeká i natáčení nového cédéčka. Hlavní ženskou postavu v interaktivním muzikálu proto nakonec dostala Daniela Šinkorová, pro kterou to bude po dvou letech jakýsi comeback na divadelní a muzikálovou scénu.