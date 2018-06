Bartošová na Slovensku: nejdřív ukázala nohy, pak zadeček

Nohy zpevněné tancem, kterému se věnuje díky účasti v taneční soutěži Let´s dance již třetí měsíc, ukázala díky sázce. Vsadila se totiž se svým manželem Jiřím Pomejem, že když se dostane do šestého kola, oblékne si minisukni, kterou od něj dostala dárkem k dubnovým třiačtyřicetinám.

"Vůbec jsem nepředpokládala, že se dostanu tak daleko, tak jsem s klidem se sázkou souhlasila. No a dopadlo to tak, že jsem musela po deseti letech do mini. Tak dlouho jsem na sebe krátkou sukni nevzala, nemyslím si totiž, že mám hezké nohy. I teď se stydím a necítím se v ní zrovna nejlíp," přiznává Bartošová. Její manžel byl ale z Ivety v sexy sukýnce přímo unesený. "Od teď bude nosit jenom krátký sukně, moc jí to sluší. Podruhý jsem se zamiloval," prohlašoval.

Další přísun vzrušení mu jeho manželka nabídla hned večer během šestého kola taneční soutěže. Hned na úvod svižného tance džajvu předvedla salto a vystavila na odiv svůj zadeček. "To se tak tanečníkům stává, že se jim při tanci nadzvedne sukně. A proto nosíme pod kostýmem něco jako plavky," komentovala zpestření večera zpěvačka.

V napínavém souboji s Filipem Tůmou, s nímž se dostala do rozstřelu, nakonec zvítězila. Svými dvěma body ji podržel porotce soutěže a režisér Jozef Bednárik, který neskrývá, že má pro Ivetu slabost. "Rád bych ji tady ještě viděl tančit," rozhodl Bednárik. Bartošová se tak dostala do druhé poloviny soutěže, do které slovenští diváci nepustili Kateřinu Brožovou ani Helenu Vondráčkovou, jež se Let´s dance účastnily před ní. Brožová soutěž opustila ve čtvrtém kole, Vondráčková v pátém. Bartošová má tak na kontě malý rekord - je už teď dosud nejúspěšnější českou tanečnicí ve slovenské Let´s dance.