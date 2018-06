Bartošová na Děti ráje nepřišla, Pergnerovou doprovodil přítel

S obrovskou kytkou dorazil asi hodinu před začátkem premiéry Dětí ráje v GoJa Music Hall na pražském Výstavišti manžel Bartošové Jiří Pomeje. Nepřehlédnutelný pugét pak na svoji adresátku i se vzkazem čekal až do konce představení v šatně. Pomeje Ivetinu neúčast ochotně vysvětlil. - čtěte PRVNÍ DOJMY: Musíte je milovat, abyste Děti ráje přežili

"Iveta se rozhodla nezúčastnit se premiéry, aby svou přítomností nezastínila Míšu. Kdyby dorazila, nepsalo by se zase o ničem jiném než o tom, proč nezpívá, jak byla oblečená nebo jestli přibrala. Vážím si své ženy za to rozhodnutí, je to profesionálka každým coulem," prohlásil Pomeje. Nečekaně volný večer uvítal. "Tak dlouho už jsme nebyli spolu sami doma, že si to teď alespoň užijeme," dodal.

Bartošová bude nadále zkoušet a svoji premiéru si vychutná ve chvíli, kdy na ni bude opravdu připravená a bude si jistá, že dohnala více než měsíční skluz způsobený zdravotními problémy. Uvedení Dětí ráje na

světlo světa si tak mohla užít Míša Nosková, která odehrála svoji vůbec první premiéru v životě. "Vždycky jsem do divadel naskočila později, nebo jsem alternovala nějakou svoji slavnou kolegyni, tak jsem měla s

premiérami smůlu. Tentokrát to vyšlo, i když tomu pomohla shoda okolností," uvádí Nosková.

Vedle ní se na jevišti předvedl poprvé jako obstojný tanečník Michael Foret, který byl dosud znám jen jako zdatný rockový muzikant. Novou zkušenost získal účinkováním v muzikálu také moderátor Bořek Slezáček. Ten o sobě rozhodně netvrdí, že je bůhvíjaký zpěvák, proto také možná před každým představením trpí nepředstavitelnou trémou, kterou zahání chozením či běháním kolem divadla a která z něj stejně opadne až po

prvních tónech na jevišti.

Spoluautor muzikálu, herec a zpěvák Sagvan Tofi premiéru málem neodzpíval. Ještě dva dny před ní to vypadalo, že díky silnému nachlazení přijde o hlas. "Jsem hrozně nastydlej, piju Vincentku a strouhám si čerstvý zázvor, to prý pomáhá," svěřil v polovině týdne Tofi. Viróza mimochodem postihla valnou část souboru, který naštěstí nelehl a pilně zkoušel. Tofi se v roli dýdžeje - obzvlášť překvapivé v druhé polovině představení - předvedl nejen před publikem, svými kolegy a kamarády, ale také před rodinou. Podívat se na jeho výkon přišli i jeho bratr a nevlastní otec.

V publiku se objevili producent František Janeček s manželkou, herec Vladimír Brabec, který dorazil o něco později z představení a odmítal jakýkoli alkohol, protože přijel autem či Tereza Pergnerová s parrnerem, s nímž se měla na nějaký čas rozejít. Jak se ale ukázalo, partnerská krize je zřejmě zažehnána.