Ivetinou jedinou záchranou je léčení, říká Josef Rychtář

Zpěvaččin přítel Josef Rychtář, od něhož Bartošová před týdnem utekla, ji stále hledal a jejího obdivovatele Macuru nařkl z únosu. Policie to však vyloučila a vymazala ho z registru hledaných osob (více zde). Podle některých médií se Rychtář vydal do Itálie, kde mu měl Macura Bartošovou předat v Bologni.

"Promiňte, nemám zájem to komentovat," řekl Rychtář do telefonu a položil.

Už předtím Rychtář na kameru iDNES.cz prohlásil, že jedinou šancí pro zpěvačku je nastoupení léčby. "Musí nastoupit léčení okamžitě. Komu se to povede, ať to bude pan Macura, já, nebo kdokoliv jiný, to je jediná šance, jak ji zachránit," řekl.

Podle odborníka na závislosti MUDr. Karla Nešpora při léčení záleží na tom, kdy závislá žena přijde.

"Pokud přijde včas, tak to léčení je poměrně příjemné, bych řekl. Ženy jsou takové otevřenější, komunikativnější a lépe se s nimi pracuje. Ovšem jestli se to léčení dlouho odkládá, tak u žen dříve nastávají škody na tělesném i duševním zdraví. Tam má medicína určité možnosti, ale ty nejsou neomezené," prohlásil Nešpor.

"Pan doktor Doubek, u kterého byla Iveta hospitalizována, řekl, že jestli se nepůjde léčit a bude dál pít, tak je to její konec a zabije ji to," prozradil Rychtář, který prý doma často nacházel lahve od alkoholu. "Ona mi tvrdila, že to jsou ještě lahve z doby pana Pomejeho. Neměl jsem důvod tomu nevěřit."

Podle Nešpora je schovávání lahví typické pro ženy alkoholičky, které se za své pití více stydí. Muži se naproti tomu často hrdě propíjí do deliria v restauracích. Své o tom ví také herec Roman Skamene, který byl alkoholik.

"Je to taková reakce, protože člověk už neví, co má dělat. Jak dál. Já jsem myslel i na to, že skoncuji se životem. Párkrát mě to napadlo," přiznal Skamene. "Byl jsem hnusný, odporný. Člověk se musí na sebe kouknout a říct: 'Takhle to nejde.' Nebo skončí někde ve škarpě nebo mrtvý v řece."

"Iveta dneska nemá ráda ani sama sebe a to je právě ten její konec, protože ona se hrozně milovala. Měla se strašně ráda, právě proto byla zlá, že nesnesla nikoho vedle sebe," míní první manažer Ivety Bartošové Tomáš Gottlieb. "Iveta je skandální člověk a potřebuje ty lidi ničit a pak se jim potřebuje omlouvat a znova je ničit."

Podle Karla Nešpora se na podobné situace jako v případě Bartošové hodí anglické sousloví tough love neboli tvrdá láska. "To znamená: záleží nám na tobě, chceme ti pomáhat, ale odsud posud. Chceš-li se chovat jako idiot, poneseš si následky," dodal odborník.