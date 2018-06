Bartošová: místo narozenin chystá pohřeb

Karel Bartoš totiž v pondělí ráno podlehl silnému krvácení do mozku. Jeho dcera se teď chystá na cestu do Ostravy, kde bude s rodinou zařizovat vše potřebné kolem pohřbu. - O rodinné tragédii čtěte více zde

A jak prožila narozeninový den? "Iveta byla ráno na sociálce kvůli Arturovi. Jak dopadla, zatím nevím. Zítra spolu odjíždíme do Ostravy za maminkou domlouvat pohřeb. Který den se bude konat, se ještě přesně neví. Rodina se ho bude ale stejně snažit z pochopitelných důvodů tajit," dodává herec a producent Jiří Pomeje.

Narozeniny si zpěvačka i přes bolest, kterou prožívá, přece jen připomene. Postará se o to právě Pomeje, přítel jí teď nejbližší. "Navečer za ní pojedu, dám jí kytku a mám pro ni ještě jedno překvapení. Jaké, to samozřejmě neprozradím," říká Pomeje.

Přátelský vztah mezi ním a Bartošovou, by prý mnoho lidí vidělo nejraději jako milenecký. To se ale podle Pomejeho slov nemůže stát. "Chci jí pomoct nahoru, ne ji srazit k zemi, takže to, co je mezi námi, nemůže sklouznout do sexuálního vztahu. Mám ji hrozně rád a nechtěl bych jí ublížit zrovna sebou. Navíc partnerku mám, pořád chodím s Denisou," tvrdí.