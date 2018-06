Bartošová má opět problémy: nechodí na zkoušky a může přijít o roli

"Iveta měla povolený pozdější nástup na zkoušky a teď se to zkomplikovalo jejím stavem po návratu z dovolené a Vánoc. Na zkoušce byla poprvé ve čtvrtek, po hodině ale odešla opět kvůli svému stavu," řekl iDNES.cz producent muzikálu Oldřich Lichtenberg.

Muzikál Mona Lisa Autor hudby: Bohouš Josef, Michal David Libreto: Lou Fanánek Hagen Kostýmy: Roman Šolc Scéna: Martin Černý Hudební nastudování: Eduard Klezla Premiéra: 4. března 2008

Tvůrce muzikálu připustil, že Bartošová dostala jisté ultimátum. "Domluvili jsme se, že nastoupí v neděli. Do premiéry zbývá měsíc a půl a nemůžu si dovolit její absenci," dodal Lichtenberg s tím, že zpěvačka v důsledku virózy musí chodit na obstřiky hlasivek, které ji momentálně nechtějí poslouchat.

V případě, že by se disciplína Bartošové nezlepšila, přistoupí Lichtenberg k náhradnímu řešení. Což by znamenalo, že o roli přijde. "Mám řešení, a sice dvě plné alternace i potenciální náhradu, ale v tuto chvíli si to nechci připouštět, připraven však být musím," přiznal producent muzikálu Mona Lisa.

VIDEO: Zkouška muzikálu Mona Lisa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hlavní hrdinku alternují zpěvačky Dasha a Monika Absolonová.

Ta zatím nabídku na to, aby se stala hlavní tváří, nedostala. Poměr mezi tím, kdo je "hlavní" a kdo "vedlejší", navíc tvůrce prý ani nezajímá. "My to v Divadle Broadway ani Hybernia neřešíme," řekla iDNES.cz Absolonová, která se v únoru představí také v obnoveném muzikálu Dracula.

Samotná Bartošová však dělá vše proto, aby splnila závazky vyplývající ze smlouvy. "I když běží čas, u Ivety Bartošové je jedna velká jistota: když dokázala nazkoušet celou Johanku z Arku za čtyři týdny, tak si myslím, že dokáže nazkoušet i tento muzikál, který není tak náročný. Iveta je velký dříč a 4. března premiéru odehraje tak, jak má ve smlouvě," uvedl pro iDNES.cz zpěvaččin manžel Jiří Pomeje.