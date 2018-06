Bartošová má duet se Savkou

Zklamání ale Iveta Bartošová rozhodně nechce řešit tím, že by se vrhla do náruče nějakého muže.

"Byli jsme spolu více než rok. Po bolesti, kterou jsem zažila, se nemůžu hned na někoho bezhlavě upnout. Takový chlap by byl jenom jako náplast a to by nebylo v pořádku. Vztah je o něčem jiném, musí mít smysl," řekla Bartošová a zároveň odmítla spekulaceo tom, že bych se chtěla vrátit k někomu ze svých bývalých lásek.

"Ze smutku mě léčí jedině práce, naštěstí jí mám dost. Zpívala jsem na diskotékách a teď se intenzivně připravuji na roli dívky Kim v muzikálu Miss Saigon. Chci se tomu věnovat absolutně, protože muzikál za to stojí. S postavou Kim vstávám, usínám, myslím na ni neustále," přiznala zpěvačka.

Bartošová se zamiluje do Savky

Už 20. srpna se na CD objeví z připravovaného muzikálu duet Náš song hrál sólo na saxofon, který nazpívala s Tomášem Savkou. Česká premiéra muzikálu bude 9. prosince 2004 v GoJa Music Hall, zkoušky se začínají v současné době rozbíhat na plné obrátky.

Miss Saigon je milostný příběh, jenž už v mnoha světových metropolích vidělo na 29 miliónů diváků. Iveta si v muzikálu zahraje vietnamskou dívku, která se se zamiluje do amerického vojáka Chrise (Tomáš Savka), má s ním dítě a ve snaze dopřát mu lepší život, obětuje ten svůj.

Produkce slibuje, že výprava bude taková, jakou české publikum ještě nevidělo. Exotické prostředí, velká taneční čísla a dokonce přistání vrtulníku přímo na jevišti. Miss Saigon se v režii Petra Novotného a s texty Eduarda Krečmara bude v divadle GoJa Music Hall střídat s legendárními Bídníky, v nichž od září bude zpívat i Iveta Bartošová.