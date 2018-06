Bartošová křtila desku, Pomeje se mezitím předčasně vrátil z Thajska

"Přiletěl jsem o týden dřív, protože jsem to tam už nemohl vydržet," tvrdí Pomeje, jenž měl datum zpátečního letu otevřené. "Zhubl jsem čtrnáct kilo, nešlo mi vůbec jíst, ale to není podstatný," dodává.

Hlas se mu při hovoru chvěl a nebyl evidentně po exotické dovolené, kterou mu k narozeninám pořídil jeho mecenáš Pavel Pásek, vůbec v pohodě. Neplánoval se sice hned po příletu objevit na manželčině křtu, o schůzku s ní se ale bude intenzivně snažit.

"Budu žádat a prosit o schůzku s Ivetou. Každý ví, co jsem pro ni za ty dva roky udělal - byly to dva roky práce a lásky a snad mám právo se s ní vidět osobně. O všem si promluvit," dodává Pomeje.

"Je to teď přesně měsíc, co jsme se neviděli. Dva měsíce, co jsme spolu čekali dítě. Ničemu nerozumím a nechápu, proč celá tahle situace vznikla a dokud si s Ivetou nepromluvím, nebudu poskytovat žádná vyjádření. A pokud se odmítne se mnou setkat, neposkytnu je už nikdy," říká rezolutně Pomeje.

Bartošová neměla ve chvíli křtu své vánoční desky o návratu svého manžela ani ponětí. A podle toho, jak reaguje na jeho jméno, by z něj vůbec neměla radost. "Mezi námi je konec a já jsem tuhle kapitolu svého života definitivně uzavřela. Vidět se s ním nechci," tvrdí. A myslí to zřejmě vážně. Snubní prsten na její levé ruce chybí, svatební šaty dávno zmizely z domu a všechny věci Jiřího Pomeje čekají na odvoz pečlivě sbalené v několika krabicích.

"Je to hodně bolestivé, ale zároveň je to velká úleva. Prožívám velmi těžké období a chce to čas," dodala.

Prožívám nečekané životní období

"Konečně to začínám být zase já," prohlašuje Bartošová. Tím nepřímo naznačuje, že nežila život, jaký by si představovala. Do roku 2010 chce ale vstoupit nanovo. "Do nového roku vkročí zase ta stará známá Iveta Bartošová," slibuje.

A pomůže jí v tom i vánoční deska, kterou pokřtila v Platýzu za přítomnosti jejích autorů, hudebního skladatele Karla Maříka a textaře Petra Šišky. Když ticho zpívá obsahuje jedenáct nejkrásnějších vánočních koled a zcela nový stejnojmenný vánoční hit. Veškeré písně jsou na cédéčku také v instrumentální podobě.

Iveta Bartošová, Karel Mařík, Petr Šiška

"Desku jsem točila ve zvláštním rozpoložení, proto je také plná emocí. Prožívám vlastní nelehké životní období, které jsem nečekala. Jsem ráda, že jsem ji vydala právě s Kájou Maříkem a Petrem Šiškou. Ten mi píše úžasné texty, které jsou o mně. Od Maříka zpěvačka mimochodem dostala puget třiadvaceti rudých růží.

"Je to Ivetina třiadvacátá deska a já jsem rád, že na dvou z nich jsem se mohl účastnit," vysvětluje počet růží skladatel.