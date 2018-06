Bartošová korunovala úspěch v TýTý postupem do dalšího kola v Let´s dance

Rumba, to byl tanec, který česká zpěvačka v druhém díle soutěže předvedla slovenským divákům spolu se svým tanečníkem Matejem Chrenem. I když po nepříliš lichotivém hodnocení poroty moc nevěřila, že projde do dalšího kola, diváci jí svými hlasy pomohli a dali tak najevo, že ji na Slovensku rádi vidí. - čtěte Ivetě Bartošové v patách: z Bratislavy do Prahy za tři hodiny. Kvůli TýTý

Znamená to, že další týden zůstává v Bratislavě a už od pondělního rána musí pilně trénovat tango. "Moc se na něj těším, je to krásný tanec," říká Bartošová.



Kompletní sestava Let´s Dance 3

Přímý přenos v sále bratislavského Parku oddechu a kultury sledoval také její manžel Jiří Pomeje se synem Arturem. Ten hned po vysílání odjel zpátky do Prahy. "Co mám dělat, do školy musím," komentoval smířeně svůj odjezd. Pomeje ale s manželkou v Bratislavě zůstal. "Neflákám se tady, pracuju. Domlouvám Ivetě různé koncerty a máme těsně před podpisem smlouvy jedné velké akce, o které ale zatím ještě pomlčím. Zkrátka se daří a jak je vidět, Ivetu mají rádi v Česku i na Slovensku," míní Pomeje.

Se svou manželkou mimochodem uzavřel zajímavou sázku. Když se probojuje do šestého kola Let´s dance, čímž by zlomila rekord svých předchůdkyň Heleny Vondráčkové a Kateřiny Brožové, musí začít nosit minisukně. Jednu už jí pro jistotou koupil k narozeninám.

"Iveta zhubla tancováním už deset kilo a má teď nádherný nohy. Když jsem nadhodil, že by měla nosit minisukně, zhrozila se. Tak jsme se o to vsadili, a aby to měla na paměti, jednu hodně sexy mini jsem jí koupil k nedávným narozeninám," dodává s úsměvem Pomeje.