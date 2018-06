Bartošová končí v muzikálu Děti ráje, producentům došla trpělivost

Špatný fyzický i psychický stav Bartošové se podle Mráze podepsal i pod zkoušky, na kterých bylo znát, že zpěvačka není zrovna v kondici. "Nebyla schopná dát dohromady texty a naučit se to. Nicméně pochopím, že může být v jakémkoliv psychickém rozpoložení, pochopím i nějaké problémy při zkoušení, že nemá sílu a chuť se cokoliv učit, ale nepochopím, že od 7. listopadu, kdy začaly veřejné generálky se na ně nepřišla ani jednou podívat. To je nezájem. Jinak to neumím pojmenovat," pokračuje Mráz.

"Vrchol bylo, když přišla na jedno představení někdy před Vánocemi, a ještě na druhou půlku jen kvůli tomu, že s ní natáčeli a v reportáži byl záběr, jak si sedá do hlediště."

Viktor Mráz zlomil hůl nad Ivetou Bartošovou těsně před koncem roku. Rozvázání spolupráce proběhlo podle něj rychle a bez jakýchkoliv pokut z nedodržení smluvních podmínek. "Sankce jsme neřešili, myslím, že jsme se ani nerozešli ve zlém, mně je to spíš líto. Její stanovisko není žádné, protože Iveta je chytrý člověk a ví, že jsem čekal dlouho. Celé to bylo bez komentáře. Řekl jsem jí, ať se nezlobí, že jí přeji všechno nejlepší, ale že s ní nepočítám. To nebylo na nějaký velký rozhovor," dodal producent muzikálu Děti ráje.

Pro tým, který se na muzikálu podílí se prakticky nic nemění. V hlavní ženské roli se dál alternují Šárka Marková a Míša Nosková, která za Bartošovou odehrála v listopadu i premiéru. "Iveta se rozhodla nezúčastnit se premiéry, aby svou přítomností nezastínila Míšu. Kdyby dorazila, nepsalo by se zase o ničem jiném než o tom, proč nezpívá, jak byla oblečená nebo jestli přibrala. Vážím si své ženy za to rozhodnutí, je to profesionálka každým coulem," řekl tehdy Jiří Pomeje, který svou ženu zastoupil ještě v roli manažera.

ZE zákulisí "Jsem v tomhle byznysu strašně dlouho, spousta lidí má problémy, nejen Iveta. S některými je obtížné pracovat, včetně Richarda Müllera, a nechci to nějak srovnávat, ale prostě dělat s Richardem Müllerem přes všechny obtíže, které vyplývají z jeho psychického stavu prostě stály za to. Protože když pak na něj přijde patnáct tisíc lidí, nebo udělá fantastickou písničku, tak se tím všechny strasti vykompenzují," říká Viktor Mráz.

Nejnovější kauza kolem Ivety Bartošové připomíná tu, která se odehrála loni v únoru v souvislosti s jejím odchodem z muzikálu Mona Lisa, který tehdy zdůvodnila neshodami s režisérem Liborem Vaculíkem. "Iveta neměla nazkoušeno, byla nejistá, každý dobře míněný podnět se jí dotýkal osobně. Ukázalo se zkrátka, že má výrazné zkouškové manko. Mám dokonce z několika rozhovorů s ní i s Jirkou pocit, že koketovala s tím, že z muzikálu odejde," tvrdil pravý opak producent Oldřich Lichtenberg.

Pod problémy Bartošové se zřejmě podepsal i její loňský zákrok na pražské klinice, kdy ji lékaři museli odstranit cystu. Několik týdnů předtím dokonce potratila. Kolotoč zvratů poté vyvrcholil rozchodem s Jiřím Pomejem, kterému přes média vzkázala, že se chce rozvést. Sňatek tak vydržel pouze rok.