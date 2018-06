Bartošová je z nemocnice doma, narozeniny se synem oslaví

Zpěvačka je po laparoskopickém odstranění cysty sice ještě slabá a unavená, ale protože nemá zdravotní komplikace, mohla být propuštěna do domácího léčení. V nemocnici sice měla veškerý komfort, nadstandardní pokoj jen pro sebe a na dosah odbornou péči lékařů, doma je ale přece jen doma.

"Doktoři a sestřičky se tady o mne perfektně starali, v břiše mám po zákroku jen čtyři malé dírky a díky dietní stravě jsem shodila i pár kilogramů. Jsem ale samozřejmě šťastná, že jsem konečně doma a s Arťou stihnu oslavit jeho narozeniny. O víkendu mu Jirka udělal oslavu s kamarády, dnes bude ta rodinná. Máme pro něj velký dárek, ale nemůžu prozradit, jaký, bude to pro něj překvapení," líčí Bartošová.

Jiří Pomeje a Iveta Bartošová se synem

Doma čekal na zpěvačku perfektně uklizený dům i dort s třinácti svíčkami. "Domácnost je teď celá na Jirkovi a zvládá ji perfektně. Jsem ráda, že už má natáčení v Polsku za sebou a může mi být zase nablízku. Doufám, že budu brzo fit a budu zase fungovat jako máma i manželka," říká Iveta. Ta teď potřebuje ještě hodně odpočívat a dopovat se vitaminy. Sama prý cítí, že vitaminy potřebuje, největší chuť má totiž na pomeranče, mandarinky a meruňky.

Pokud jde o pracovní povinnosti, měla by se Bartošová poprvé vypravit na zkoušku muzikálu Děti ráje již ve čtvrtek 15. října. Nebude samozřejmě tancovat, ale bude se jen dívat. Po neděli už by se mohla zapojit do zpívání a další týden i do tance. Věří, že když se její zdravotní stav bude rychle zlepšovat, premiéru netrpělivě očekávaného muzikálu stihne. Zároveň bude připravovat vánoční desku, na které bude spolupracovat s Kájou Maříkem.