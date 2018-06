Bartošová je na Slovensku, síly má před rozvodem na rozdávání

"Z legrace jsem při příjezdu řekla něco o paparazzi fotografech a najednou jsem je opravdu zahlédla," říká se smíchem Bartošová. Ta teď bere všechno až s neuvěřitelným nadhledem. "Ať si mě klidně vyfotí, už dlouho jsem se necítila tak dobře," dodala i v rozhovoru pro web Markízy TVNoviny.sk. Video rozhovor si můžete přehrát.

Bartošová vystoupila poprvé živě na Markíze už v pátek ráno v pořadu Teleráno. Spolu se svým novým týmem, muzikantem Jarkem Šimkem a tanečníky odpovídala s úsměvem na všetečné otázky slovenských moderátorů. Když ovšem přišla řeč na manžela Jiřího Pomeje, debatu nekompromisně přerušila. O soukromí zřejmě Iveta nehodlá mluvit ani u našich sousedů, na které od doby taneční soutěže Let´s dance, ve které coby česká hvězda zazářila, nedá dopustit.

Iveta Bartošová a Jarek Šimek s tanečníky na Slovensku

V premiéře na Markíze představila zpěvačka svoji novou písničku Heja heja, ke které ještě pár hodin předtím dolaďovala se svými dvěma tanečníky taneční číslo. "Přiznám se, že to ještě není úplně dokonalé, takže to teď bude tak trochu na zkoušku. Navíc jsem spala asi jen půl hodiny právě proto, že jsme na tom včera v sále aquaparku v Čestlicích dlouho pracovali. Hrozně mě to ale baví a skoro nevím, kdy s tréninkem skončit. Kluci už jsou utahaní a já jsem pořád v pohodě. Dokonce jsem je nutila opakovat si sestavu i v noci po příjezdu do hotelu. Chci, aby to na sobotním půlhodinovém koncertu, který v rámci Dne otevřených dveří na Markíze mám, bylo perfektní," líčí zpěvačka.

V Bratislavě se zdrží až do neděle, má tady totiž ještě několik schůzek ohledně pracovních nabídek. Ty se ostatně prý jen hrnou. "Budeme třeba řešit avizovaný vánoční koncert v Bratislavě," prozrazuje Iveta. V Česku ji pak čekají další perné dny. Chystá se natáčení videoklipu k písničce Heja heja, další novinka z pera Jarka Šimka, oprášení starého hitu Závod s mládím a také remix Heja heja pro diskotéky.