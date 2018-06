Bartošová jde k soudu kvůli synovi. Rozchod s Pomejem jí tam nepomůže

"Právě jsem na Slovensku a zařizuji Ivetin vánoční koncert. Opravdu to teď nebudu komentovat. To, jestli s Ivetou zůstaneme a budeme spolu slavit Vánoce, je zatím opravdu ve hvězdách. Teď mám plné ruce práce jako její manažer," řekl Pomeje v pondělí agentuře Korzo.

Dočasné útočiště mu podle Blesku poskytl kamarád Pavel Pásek, který mu kvůli rychlému odchodu musel dokonce nakoupit i spodní prádlo.

Manželská krize známého páru nabírala na obrátkách už několik měsíců. I když oba připustili, že všechno neklape jak by mělo, přesto zůstávali pod jednou střechou. Ještě minulý týden zastupoval Pomeje svou ženu na premiéře muzikálu Děti ráje, z níž se omluvila kvůli tomu, že nechtěla zastínit svou kolegyni Míšu Noskovou. "Kdyby dorazila, nepsalo by se zase o ničem jiném než o tom, proč nezpívá, jak byla oblečená nebo jestli přibrala. Vážím si své ženy za to rozhodnutí, je to profesionálka každým coulem," prohlásil Pomeje. "Tak dlouho už jsme nebyli spolu sami doma, že si to teď alespoň užijeme," vysvětloval. Krizi ale nezažehnali.

Ivetu Bartošovou přitom čeká už v úterý dopoledne další soud. V odvolacím řízení se má rozhodnout o opatrovnictví jejího syna Artura, kterého má s hudebním producentem Ladislavem Štaidlem. Obvodní soud pro Prahu 10 v červnu rozhodl, že syna bude mít ve své péči zpěvačka, ale nařídil ochranný dohled. Bartošová se odvolala.

"Když někdo má problémy s alkoholem, je to na celý život. Je to můj syn a chci, abych věděl, že se mu dostává té nejlepší výchovy," řekl v červnu iDNES.cz Štaidl.

"Jsme úplná rodina, na rozdíl od pana Štaidla," hájila se tehdy Bartošová. Po událostech posledních dnů se ale tímto tvrzením už ohánět nemůže.