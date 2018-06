Bartošová hubne a chystá velkou oslavu

Na 8. dubna pozvala do pražského Mánesa dvě stovky hostů a chce dokázat, že se jí podařilo odrazit ode dna.

"Nejvíc mi záleží na Arturovi," prohlašuje zpěvačka, které soud jedenáctiletého syna odebral před pár týdny a svěřil ho do péče Ladislava Štaidla.

Dny teď tráví v posilovně a poctivě se snaží shodit kila, která v poslední době nabrala. Nepije a dodržuje zdravý jídelníček. Do budoucna má mnoho plánů na to, jak se vrátit do světa showbyznysu.

Tuto sobotu si zpěvačku mohli užít například návštěvníci Jarního bálu v Ústí nad Labem, kam Iveta dorazila i se svým novopečeným koncertním manažerem Jiřím Pemejem. Hýřila dobrou náladou a svěřila se, že zhubla už šest kilo.

Do Dubaje neutekla

Velkolepá narozeninová oslava má také udělat definitivní tečku i za dohady, zda se zpěvačka nerozhodla nastálo přestěhovat do zahraničí.

Ty se objevily, když vystoupila v Dubaji na luxusním firemním večírku spolu s kouzelnicí Danielou Maxovou a neplánovaně si tu prodloužila pobyt.