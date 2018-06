Bartošová dotančila na Slovensku, z Čechů byla nejúspěšnější

Vyřazená Bartošová Nepřišla na rozhovor do televize

Bartošovou tentokrát podpořila celá rodina - kromě manžela Jiřího Pomejeho a syna Artura jí v hledišti držela palce i maminka Svatava.

Přestože osmý soutěžní večer, kterému kralovaly tance passo doble, čača, rumba a salsa byl pro zpěvačku poslední, ze soutěže a celého svého pobytu na Slovensku si odnáší krásné vzpomínky. "Prožila jsem tu krásné dva a půl měsíce. Všichni byli naprosto úžasní, ale už se těším na české fanoušky," dodala dojatě Iveta Bartošová, která z českých umělců dokázala v Let´s Dance vydržet nejdéle.

Jiří Pomeje, Artur Štaidl a Iveta Bartošová

Zpěvaččin syn Artur, který z Bratislavy musel vždycky zpátky do Prahy kvůli škole, zůstane tentokrát s maminkou. "Dostal to ke Dni dětí," vysvětlil Pomeje, který vyřazení své manželky bral s humorem, i když se mu úplně všechno nezdálo.

"Máma nám jede domů, bude nás buzerovat, budeme muset zase uklízet," žertoval, "ale myslím si, že Ivetě tentokrát porota nepomohla, nebyla zrovna spravedlivá," upřesnil Jiří Pomeje.

Tanečním partnerem Bartošové byl Maťo Chren, který občas zažil velmi hektické chvíle, zvláště když zpěvačka musela nečekaně opustit Bratislavu a pracovně odjet do Prahy. Stalo se tak například 18. dubna, kdy se rozdávaly ceny TýTý. Bartošová tehdy dostala zprávu, že je mezi prvními a že by bylo dobré, aby se na předávání objevila. Neváhala, nasedla do auta rovnou z tréninku a trasu Bratislava-Praha stačila zdolat za tři hodiny. Vyplatilo se - přijela si pro prvenství. - čtěte Ivetě Bartošové v patách: z Bratislavy do Prahy za tři hodiny. Kvůli TýTý

Během Let´s Dance pak stačila vstoupit i do Síně slávy v anketě Česká hvězda. Ale o jednu výhru by stála nejvíc - v boji o syna Artura. 8. června ji čeká soud s Ladislavem Štaidlem.