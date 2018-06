Bartošová: Domenico je lhář, chtěl se vedle mě jen zviditelnit

"My spolu nekomunikujeme. Protože on říká pokaždé něco jiného. A nejen médiím, ale i mně. Nevím, jestli je to patologický lhář, opravdu nevím, ale vypadá to tak," řekla Bartošová Blesku s tím, že Martucciho milovala, ale s láskou je konec.

Ital ji prý využil ke svému zviditelnění. "On mě tahal i po různých vyšetřeních jen proto, aby se otiskly zprávy," řekla Bartošová. "Neustále jsem ho prosila, aby mě uchránil před médii. Chtěla jsem klid a on dělal pravý opak," dodala.

Iveta Bartošová a Domenico Martucci della Torre Iveta Bartošová, Domenico Martucci s přáteli v Itálii

Právě krize jejich vztahu a šok z nehody, při níž její syn Artur málem přišel o život, vedly ke zpěvaččině kolapsu.

"Přestala jsem jíst, přestala jsem pít a prostě jsem zkolabovala. Proto jsem skončila v nemocnici. Bylo to z totálního vyčerpání organismu," tvrdí zpěvačka.

Podle ní by stačilo, kdyby se o ni v tu chvíli Martucci postaral, ale to prý neudělal. Bartošovou zklamal navíc tím, jak komunikoval s médii. "Já nemůžu říct, že se na něj zlobím. Akorát ve mně odumřely jakékoliv známky lásky k němu," dodala.

Navíc se zpěvačka svěřila, že je teď téměř bez přátel. Ani rodina ji prý nebere tak, jak by měla. K tomu je bez práce, protože s ní pořadatelé přestali počítat. "Mám obrovské finanční problémy, nemám ani na jídlo. V podstatě se mi teď zbortilo všechno. Žádná sebevražda se ale nekonala, v životě jsem sebevraždu neplánovala," řekla Bartošová s tím, že v jejím kolapsu nehrály roli léky ani alkohol.

V současné době se cítí lépe a touží hlavně po odpočinku. "Už je to lepší, aspoň po fyzické stránce. Můžu se postavit na nohy, začala jsem jíst - až moc. Takže jsem za pět dní přibrala pět kilo. Měla jsem radost, že jsem hubená. Ale je lepší jíst než být hubená a ve stresu," dodala zpěvačka.