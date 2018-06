Bartošová díky kilům navíc vypadá jako po liftingu

Iveta Bartošová tentokrát nebyla pozvána, aby na večírku zazpívala, ale aby se předvedla jako modelka. Původně se s ní měl po molu procházet i její syn Artur, ale ten nabídku modela na poslední chvíli odmítl, a tak si Iveta zapůjčila svou budoucí neteř.

Stále půvabná zpěvačka se na několik měsíců stáhla před médii do ústraní, a tak všechny přítomné překvapila tím, že znatelně přibrala na váze. Ne že by jí to neslušelo - v obličeji se jí vyhladily vrásky a vypadala skoro jako po liftingu.

Ivetě ale asi toto přírodní omlazení dlouho nevydrží. Chystá se totiž na radikální změnu své postavy a chce zhubnout celých 15 kilogramů! "Jsem zamilovaná a konečně snad šťastná," prozradila iDNES.cz zpěvačka.

Herečka Dana Morávková si na přehlídku také nevzala svého syna, ale vypůjčila si malého Filipa od zpěvačky Lucie Bílé, kterého si na závěr večírku vyzvedl manžel zpěvačky Vašek Noid Bárta.

Malá Landová byla jako profesionálka

Začínající modelky měly na molu trochu potíže - sem tam jim upadla bota a někdy došlo i ke kolizi a ocitly se na zemi. To však malé manekýnky vůbec nevyvedlo z míry a klidně s úsměvem pokračovaly dál v předvádění nové letní kolekce.

Nejzodpovědněji brala roli modelky dcera režisérky Mirjam Landové, která měla naprosto sebevědomý pohled profesionálky a snažila se radit i svým kamarádům z přehlídkového mola.

Na závěr všichni poděkovali choreografovi Dušanu Chrástkovi, který měl sám velkou radost, jak přehlídka dopadla. "Celé odpoledne jsem to s dětmi nacvičoval. Byly naprosto úžasné," chválil děti známý choreograf a stylista.