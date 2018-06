Bartošová chystá oslavu čtyřicátin

"Chystám na jaro velké oslavy. Doufám, že přijdou všichni přátelé, které pozvu. Víc ale neprozradím."

Iveta, která vstoupila do světa showbyznysu jako sedmnáctiletá dívenka z Beskyd, tvrdí, že se jí splnily všechny její sny. "Už od čtyř let jsem chtěla zpívat a pohybovat se v prostředí popmusic. Dnes jsem spokojená. Jsem velmi citlivý člověk a nepatřím do normálního světa. Patřím pouze do této branže. Jsem vlastně šťastná jen na jevišti a pak doma se synem Arturem," tvrdí Iveta.

"Při koncertech si vytvářím svůj vlastní svět, krásný, čistý a bílý. Snažím se ho prostřednictvím písniček přenést na ostatní lidi. Ovšem srážka s realitou bývá občas velmi drsná. Špatně to snáším," svěřila se.

"Samozřejmě - jsou lidé, kteří znají moji povahu a zneužívají toho. Teď mám ale okolo sebe tým skvělých a silných přátel. Budou mě chránit a já budu mít konečně čas na sobě pracovat a věnovat se i sama sobě. A hlavně svému synovi. Moc zvláštních přání vlastně nemám. Chtěla bych být především v pořádku. Psychicky i fyzicky. A být pořád dobrou mámou," dodala.

Iveta Bartošová vyrostla v prostředí moravských Beskyd. Od sedmnácti let žije v Praze, ale domů se neustále vrací. Mnohdy i několikrát do měsíce. "Do Beskyd jezdívám velmi často a ráda. Kdykoliv mám představení na Moravě, stavím se alespoň na okamžik za maminkou. Máme v Beskydách pořád náš rodinný domek. Když mám víc času a přijedu domů, vracím se na svoje tajná místečka v okolních lesích. Jsou v odlehlých částech hor a nejsou tam téměř žádní lidé. Miluji ticho a klid. Proto nikomu neprozradím, kam se chodím toulat," usmála se zpěvačka.