Bartošová chce prožít svátky v klidu, ukryje se před světem

"Budeme doma, ale vlastně nebudeme doma. Nikdo se nedozví, kde svátky prožijeme. Přemýšleli jsme o horách, ale někde u nás bychom si neodpočinuli a na to, abychom jeli do ciziny, nemáme čas. Chceme mít opravdu klid, a tak doufáme, že nám ho všichni dopřejí. Za těch 290 dní jsme společně stihli nemožné a měli jsme při tom pořád v patách novináře a fotografy. Ve sváteční čas jim budu vděčná za to, když nás nechají na pokoji," prohlásila zpěvačka na první zkoušce muzikálu Mona Lisa, v němž dostala vedle Moniky Absolonové a Dashy hlavní roli.

Do konce roku ji čeká v Divadle Broadway několik zkoušek a kromě toho vánoční koncerty. Začala s nimi v neděli v Ústí nad Orlicí a byla spokojená.



Michal David, Hana Zagorová a Petr Muk

"Přišlo na mě šest tisíc lidí, cítila jsem se šťastná stejně jako na koncertech na Slovensku. Škoda jen, že jsme tam tři plánované koncerty museli zrušit. Jistí producenti na nich chtěli vydělat a za lístek chtěli od mých posluchačů tisíc korun. To jsem nemohla dopustit, a tak koncerty nahradím na jaře se spolehlivými producenty a vstupenkami s přijatelnou cenou."

Dárky už dostali

Do příštího roku ji prý nabily i nabité sály jejího úspěšného turné složeného z dvaceti koncertů. Když se jí teď kdokoli zeptá na Slavíka nebo na Vánoce, odpovídá, že ceny i dárky už s Jirkou dostali. "Nečekali jsme takový úspěch a jsme moc šťastní," přiznává Bartošová.

Příští rok si od koncertování trochu odpočine, bude se samozřejmě věnovat naplno Moně Lise, jejíž příběh dobře zná a která ji láká už proto, že je to žena opředená tajemstvím.



Dasha a Monika Absolonová

Na první zkoušce nechyběly ani další dvě Mony Lisy Monika Absolonová a Dasha a ostatní představitelé muzikálu, který má tři měsíce před premiérou prodáno již padesát tisíc vstupenek, například Hana Zagorová, která hned po vyhlášení Slavíků odjede za manželem Štefanem Margitou do Drážďan, Petr Muk, který všem ukazoval seznam věcí, které dostal z domova za úkol koupit, nebo Vlasta Horváth, který se muzikálu upsal poprvé v životě.