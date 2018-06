Bartošová bude mít syna ve své péči, ale pod dohledem sociálky

Arturův otec a hudebník Ladislav Štaidl, který byl u soudu osobně přítomen, je s verdiktem spokojený. "Když někdo má problémy s alkoholem, je to na celý život. Je to můj syn a chci, abych věděl, že se mu dostává té nejlepší výchovy," řekl iDNES.cz.

Bartošová tolik optimismu nesdílela. "Je zvláštní, že soudní dohled nařídili až rok a půl poté, co soud probíhá. Je to absurdní a nikdo to nechápe," ohradila se proti verdiktu zpěvačka, která o syna přišla loni v prosinci kvůli svým psychickým a rodinným problémům.

Bartošovou zastupoval právník Ludvík Hynek, jejího bývalého partnera Josef Lžičař. "Nemá cenu cokoliv předjímat," prohlásil s úsměvem očividně dobře naladěný Štaidl těsně předtím, než jednání začalo.

Bartošová už dřív prohlásila, že by se soud mohl postavit na její stranu, a to hned z několika důvodů: Artur si přeje být s ní a také je vdaná. "Jsme úplná rodina, na rozdíl od pana Štaidla," připomněla zpěvačka v pořadu iDNES.tv NA SKOK. - celý díl pořadu si přehrajte zde

Spory o opatrovnictví se mezi bývalými partnery rozhořely loni v prosinci poté, co soud během půl hodiny rozhodl, že Artur zůstane se svým otcem. O líčení tehdy vůbec nevěděla.

"Rozhodnutí soudu, které proběhlo v mojí nepřítomnosti a bez mého vědomí, mě velice mrzí. Také mě mrzí, že se mne nikdo nesnažil kontaktovat a že jsem se nemohla k celé situaci vyjádřit. Nikdo mne nekontaktoval ani poté a všechno se dozvídám až teď z tisku. Také mne mrzí, že současně s tímto rozhodnutím se o sobě dočítám další a další nepravdy," napsala tehdy v tiskovém prohlášení.

Iveta Bartošová se dostala do psychických problémů před dvěma lety, kdy se mluvilo i o její závislosti na alkoholu. Celkový stav si vyžádal pobyt v psychiatrické léčebně v Kroměříži, kam zpěvačka dobrovolně nastoupila.

Na scénu se vrátila začátkem loňského roku, kdy se po jejím boku začal objevovat také Jiří Pomeje. Zpočátku odmítali potvrdit, že jsou partneři, připustili to až později, kdy ohlásili zásnuby. Ty vyvrcholily loni v srpnu na zámku Hluboká, kde si řekli ano. "Je nám ctí, že s našimi osudy zůstalo tolik kamarádů. Děkujeme a vážíme si toho," řekl těsně po obřadu zpěvaččin manžel Jiří Pomeje. - čtěte Bartošová a Pomeje jsou manželé. Podívejte se na průběh jejich svatby

Bartošové návrat pokračoval koncertním turné po České republice a také různými pracovními nabídkami. Jednou z nich bylo i účinkování v muzikálu Mona Lisa, jenže se s tvůrci nepohodla a z rozjetého vlaku vystoupila pár dnů před dlouho očekávanou premiérou. Místo toho přijala nabídku slovenské taneční soutěže Let´s Dance, kde se probojovala až do osmého kola a z Čechů, kteří v soutěži již byli, tak došla nejdál.

Iveta Bartošová a Jiří Pomeje Iveta Bartošová a Maťo Chren

Vše pak korunovaly její úspěchy v diváckých anketách - na TýTý získala po dlouhých patnácti letech titul Zpěvačka roku, ve Hvězdě roku jí pak otevřeli dveře do Síně slávy, kam byla loni uvedena Lucie Bílá. - čtěte Iveta Bartošová je v Síni slávy