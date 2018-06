Bartošová a Pomeje: svatba za všechny peníze aneb hledá se sponzor

Prý to byla svatba roku. Zpěvačka Iveta Bartošová si vzala za manžela herce a producenta Jiřího Pomejeho. Jihočeský zámek Hluboká, devadesátimetrový koberec o šířce dva a půl metru, ohňostroj ve tvaru srdce, sedmipatrový dort s marcipánem a pečený vůl v celku připravený pro pět stovek hostů, mezi kterými nechyběl ani exvyvolený Petr Zvěřina. Pokud jste tam nebyli, můžete rozhodně litovat.- čtěte Svatba Ivety Bartošové: bez diamantů, exekutorů i stovek slavných hostů

Koho obřad dojal bezkonkurenčně nejvíc? Asi ani bývalého dlouholetého zpěvaččina přítele Ladislava Štaidla, ani producentovu exmanželku Michaelu Kuklovou. Zřejmě nejsmutnější jsou doteď věřitelé, jimž Pomeje dluží milionové částky.

Právě oni si můžou stále dokola klást otázku: Kdo svatbu, která stála podle některých odhadů čtvrt milionu, ve skutečnosti zaplatil? Jiří Pomeje by to správně být nemohl, protože by žádné peníze mít na kontě neměl. Vše, co vydělá, by totiž měl posílat jim.

Možná proto vzniklo "oficiální" vysvětlení, podle kterého se na svatbu složili neznámý dubajský miliardář (fanoušek Bartošové) a Pomejeho dlouholetý kamarád (který si přál zůstat v anonymitě). Neprůhlednost "sponzorů", producentovy dluhy a především jeho přístup ke splácení závazků však svádějí ke spekulacím, že všechno bylo ve skutečnosti úplně jinak.