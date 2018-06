Bartošová a Pomeje se setkali po třech měsících, estrádě nezabránili

K setkání ostře sledované dvojice došlo na předávání cen Česká hvězda. Těžko říci, zda šlo o náhodu či vypočítavý krok pořadatelů, ale svůj účel to splnilo. Stačilo přitom málo: Jiří Pomeje akci moderoval, Iveta Bartošová na ni zavítala coby loňská vítězka, která cenu předávala letošní vítězce - Martě Kubišové.

"Jsem šťastná, že vám mohu předat tuhle vzácnou cenu, měla jste ji dostat už dávno. Cítím se teď trochu trapně, že jsem ji dostala před vámi," řekla své starší kolegyni Bartošová.

Iveta Bartošová předává cenu kolegyni Martě Kubišové

V tu chvíli ale situace okamžitě využil Pomeje, který si neodpustil osobní proslov adresovaný exmanželce, ačkoliv ho před novináři požádala, aby to nedělal.

"Děkuju ti za všechno, bylo to krásný. A pozdravuj Artura," pronesl producent. "Prosila jsem ho, aby neříkal do mikrofonu nic osobního, že nic takového nechci slyšet. Jirka opět nezklamal. A takhle to bylo v našem soužití pořád," reagovala zpěvačka.

Marta Kubišová, Iveta Bartošová a Jiří Pomeje

Následně vznikla i jejich společná fotografie - to ve chvíli, kdy Pomeje požádal o snímek s Martou Kubišovou.

"Jestli ve mně setkání vyvolalo nějaké emoce? Nic to se mnou neudělalo, emoce už nejsou," uvedla Bartošová. "Bylo hezký jí vidět. Když někoho tři měsíce nevidíte, tak to bolí. Já jsem potřeboval udělat tu poslední tečku, byla to moje velká láska," shrnul pro změnu svoje dojmy Pomeje, který podle zákulisních informací randí s menší tmavovláskou.

Manželství Ivety Bartošové a Jiřího Pomejeho skončilo u soudu 18. října.