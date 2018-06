Bartošová a Pomeje: O nás teď neuslyšíte, mizíme pryč

"Končíme s účastí na jakýchkoliv akcích. Objevíme se jen na vystoupeních, které má Iveta nasmlouvané," řekl iDNES.cz manažer a manžel Ivety Bartošové Jiří Pomeje.

Pár se hodlá už brzy přesunout na tři týdny do Thajska, kde Ivetu čekají tři koncerty. O další možné práci v cizině se pak bude teprve vyjednávat. "Koncem měsíce by měli dorazit zástupci jisté londýnské agentury, kteří by měli Ivetu zastupovat ve Spojených arabských emirátech," dodal Pomeje s tím, že ho neplánované volno jenom těší.



Roli po Ivetě Bartošové přebírá Marta Jandová

Iveta Bartošová se s muzikálem Mona Lisa nečekaně rozloučila v úterý odpoledne. Podle jejího vyjádření za to mohou neshody s režisérem Liborem Vaculíkem, který se do ní opakovaně navážel. - čtěte Bartošová se nepohodla s tvůrci Mony Lisy, v muzikálu končí

Plánovaný odchod? Možná, tvrdí producent

Producent Oldřích Lichtenberg to ale vidí jinak. Dokonce tvrdí, že odchod z muzikálu mohla zpěvačka plánovat. "Iveta neměla nazkoušeno, byla nejistá, každý dobře míněný podnět se jí dotýkal osobně. Ukázalo se zkrátka, že má výrazné zkouškové manko. Mám dokonce z několika rozhovorů s ní i s Jirkou pocit, že koketovala s tím, že z muzikálu odejde," uvedl včera pro iDNES.cz Oldřich Lichtenberg.

Muzikál Mona Lisa se v pražském divadle Broadway představí 4. března. Hlavní role teď připadne zpěvačce Martě Jandové, v alternaci ji pak budou střídat Dasha a Monika Absolonová.