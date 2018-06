Bartošová a Pomeje: ano si řeknou v září na zámku Hluboká

Samotná Iveta Bartošová nechtěla o místě své svatby mluvit, kromě nádherného jihočeského zámku jsou prý ve hře i další možnosti. "Zatím se s tím nechlubíme, protože stále není jisté, kde se vezmeme," uvedla pro iDNES.cz zpěvačka.

Svatba bude podle všeho velká. "Varianty jsou dvě: buď udělat stavbu ve čtyřech a s rodiči, nebo svatbu, která bude veliká. Já tam samozřejmě chci celou svoji rodinu, Jirka taky, chceme pozvat i svoje nejbližší přátele. Když jsme to počítali, u těch nejbližších a rodinných příslušníků je to 150 lidí. Samozřejmě, že zveme i svoje kolegy, dohromady by mělo dorazit zhruba 700 hostů," pochlubila se Bartošová, která tak s největší pravděpodobností dá přednost velkolepé svatbě.



Iveta Bartošová, její syn Artur a Jiří Pomeje těsně po příletu z Dubaje

Velkému dni snoubenců teď předchází spousta zařizování. Mezi tyto příjemné starosti patří i výběr šatů pro nevěstu. "Plánujeme cestu do zahraničí, kde si je budu vybírat. Přeje si to i Jirka, který mi tu svatbu chce udělat krásnou po všech stránkách," uvedla dále zpěvačka, která se na rozdíl od svého budoucího manžela vdává poprvé. Pomeje byl několik let ženatý s herečkou Michaelou Kuklovou.

Konečně opravdový chlap

Iveta Bartošová neskromně tvrdí, že je konečně opravdu šťastná. Život se jí prý změnil ve chvíli, kdy v lepší zítřky už nedoufala. "Život se otočil o sto osmdesát stupňů. Když už nečekáte, tak to přijde," tvrdí. "Konečně nejsem na všechno sama, mám vedle sebe opravdového chlapa."

Iveta Bartošová a Jiří Pomeje se zasnoubili před několika dny v exotické Dubaji. Svůj vztah oficiálně odtajnili až po příletu do Česka. - čtěte Zasnoubená Iveta Bartošová: Chci se jmenovat Pomeje