Bartošová a Podhůrský mluví zvířata

Ještě do včerejška nad nabídkou visel otazník. „Mám exkluzivní smlouvu s vydavatelskou firmou Monitor EMI, která to musela schválit. Naštěstí neměla nic proti a točit budu,“ těší se zpěvačka, která se už brzy poprvé v životě seznámí s prací v dabingu.

V tomto směru mnohem ostřílenější Podhůrský jí bude jistě dobrým učitelem a oporou. Zatím ji do svých zálib a vášní příliš zasvěcovat nemusel. „Na koni jsem v mládí jezdívala, takže to umím. Kočky a psi mi taky nejsou cizí. I když já nemám kočky v domě jako Zdeněk, ale na zahradě. O muzice ani nemluvím. A jestli se mi líbí ta jeho? Moc,“ říká Bartošová. Možnost, že by si spolu někdy zazpívali, sice nevylučuje, ale je prý předčasné o tom uvažovat.

Zatím se oba věnují vlastním pracovním aktivitám. Bartošová například dnes večer vystoupí v muzikálu Miss Saigon. Na konci ledna začne zkoušet Bídníky, které loni právě kvůli Miss Saigon nestíhala. Připravuje koncerty a vánoční desku, která bude v její éře jubilejní, dvacátá. „Mám spoustu práce. Čeká mě hodně vystoupení doma i na Slovensku. Hned v sobotu třeba letím do Košic,“ říká.

Zdeněk Podhůrský ji ovšem na zahraniční cestě doprovázet nebude. „Je hodně vytížený. Každý si děláme svoji práci a žijeme svůj život. A pokud můžeme, tak se spolu vídáme,“ vysvětluje. Na Slovensko s ní pojede jeden z jejích dvou spolupracovníků. „Mám už jen asistentku a asistenta, který se mnou obvykle jezdí, takže v pronajatých kancelářích zaměstnávám dva lidi. Opět jsem se vrátila k modelu, který fungoval nejlépe - o všem si rozhoduju sama a svůj osud si taky řídím sama.“

Neštěstí, které se přihodilo v jihovýchodní Asii, přikládá také osudu. „S tím se nedalo vůbec nic dělat. A přemýšlet nad tím, jestli někam jet, nebo nejet, to se nedá. To by člověk nemohl cestovat nikam. I doma by se mohlo cokoli stát,“ míní Bartošová.

I ona se zapojila do pomoci postiženým oblastem. V pátek 28. ledna například zazpívá na Žofíně na benefičním koncertě Prahy 1 nazvaném Kdo může, pomůže.