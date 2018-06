Bartošová a její syn koncertovali ve stejný den, nechyběl ani Pomeje

"Bylo to fajn, ale tolik lidí, jako měla na koncertě máma, jsme neměli. Přišel se na mě ale podívat táta a brácha Jirka a říkali, že jsem byl dobrej," řekl iDNES.cz Artur Štaidl, jehož koncert byl součástí výuky na hudební škole Zdeňka Sýkory. Akci moderoval právě Jiří Pomeje, se kterým se tak Artur po delší době potkal.

Ve stejnou chvíli zpívala fanouškům i Iveta Bartošová, která si pro svoje vystoupení vybrala Divadlo U22 v Uhříněvsi, které říká "rodiště", ačkoliv se narodila na Čeladné. "Bydlíme s Arturem v Uhříněvsi jedenáct let, ale já mám pocit, že jsem tady odjakživa. Tahle část Prahy mi přirostla k srdci, je tady jednoduše krásně. Za domem mám rybník a lesy, na zahradě jsem si udělala malé rodné Beskydy, opravdu mi tady nic nechybí," vysvětluje Bartošová.

Koncert trval dvě a půl hodiny a zpěvačka prakticky neslezla z pódia, vyjma dvou hostů, kterými byli Jarek Šimek a dětský sbor Rolnička. S dětmi si zazpívala koledu Chtíc, aby spal a na jevišti se objevila při této příležitosti v dlouhých bílých šatech.

"Ještě nikdy jsem nezažila, že by již u prvních písní diváci vstávali ze sedadel a tleskali během písniček celý koncert. Je to pro mne ten nejkrásnější dárek k Vánocům a já všem svým fanouškům moc děkuju," uvedla zpěvačka, za níž do Prahy dorazili i fanoušci z Ostravy, Pardubic i dalších míst České republiky.

Iveta Bartošová a dětský sbor Rolnička

Zpěvačka nezapomněla poděkovat ani svým kolegům, kapele a technikům. U sebe doma poté uspořádala pro všechny malý mejdan, který skončil kolem třetí hodiny ranní.

"Měli jsme konečně čas si chvíli sednout a v klidu si popovídat. Kluci z kapely i Jarek jsou skvělí profesionálové a jsem ráda, že je spolupráce se mnou těší a baví. Práce nám jde společně skvěle od ruky a máme na příští rok velké plány. Stejně tak i se svými dvěma tanečníky a taneční skupinou JIC team, která se mnou vystoupila už na vánočním koncertě v Bratislavě," uzavírá Iveta Bartošová, jež se nyní těší na Vánoce se synem.