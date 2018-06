Bartoška nechtěl běhat, Poledňáková ho ale donutila

"Jiří si chtěl dát do smlouvy, že nebude běhat, ale nakonec se tomu nevyhnul. Točili jsme scénu, kdy musí běžet za vnoučkem, aby ho zachránil - bylo to na horách a do kopce a Jirka povídal, že je herec rovin, ale řekla jsem mu, že musí sebrat sílu. Nakonec ji sebral, ale to bylo pro něj opravdu nejtěžší. On rád sedí a kouří," řekla iDNES.cz na plzeňské premiéře režisérka Poledňáková.

Kromě Bartošky se v hlavní roli představí také slovenská herečka Kamila Magálová, jež si zahraje Bartoškovu exmanželku Helenu. "Mám pocit, že Helenu nehraju, že ji žiju; a nejen na plátně," usmívá se herečka a poukazuje tak na motto snímku "Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži. "Je to krásná, báječná role, která mi opravdu vlezla pod kůži, a jsem strašně ráda, že jsem ji mohla hrát." - čtěte Líbáš jako Bůh, jenže při zemi a navíc neustále s mobilem v ruce

Recenze Jak hodnotíme film Líbáš jako bůh? Čtěte zde

Natáčení si užil i Milan Šteindler, který hraje řidiče sanitky. Obzvlášť živé vzpomínky má na scénu, kdy zachraňoval člověka, který spadl do vody. "Bylo to opravdu náročné, protože se mi nedařilo nést nosítka, málem jsem si utrhl záda. Toho utopence našli opilí rybáři, a jak říká Olda Kaiser, spíš než my budou v té roli důvěryhodnější právě rybáři."

Komedie Líbáš jako Bůh jde do kin v těchto dnech a v dalších rolích se představí také Martha Issová, Eva Holubová, Roman Vojtek či Jaroslava Adamová. V dětské roli se pak představí Filip Antonio.