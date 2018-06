Bartoška: Nahý jsem nebyl

Bartoška: Jen sázka

Ke koupeli ve fontáně ho inspiroval film Sladký život



Začalo to hravým nápadem a skončilo pověstmi o skandální veřejné koupeli „nahého“ Jiřího Bartošky.

Co se tedy skutečně stalo?

Přijel jsem na bratislavský filmový festival a s partou přátel jsme popili. Úvodním hostem přehlídky byla herečka Anita Ekbergová, proslavená svou scénou noční koupele v římské fontáně di Trevi z Felliniho filmu Sladký život.

Vzpomněl jsem si na to, když jsme už při odchodu z večírku míjeli takový mělký bazének v místním areálu. Ptal jsem se slovenských kolegů: Vykoupala se vám tu Ekbergová, aby to bylo stylové? Že ne? Tak já to udělám za ni.

Svlékl jsem se do trenek, chvíli se brouzdal, zasmáli jsme se, pak jsem se zase oblékl. Nikdo jiný tam nebyl, někdo musel dát vědět fotografům, kteří to nasnímali z ochozu.



Mrzí vás to?

Jsem naštvaný hlavně kvůli rodině. Jinak já vždycky tvrdím, že jen špatný herec nevydrží dvě hodiny ostudy, i když manželka má pravdu v tom, že jsem pod drobnohledem. A na festivalech mají být skandály, takže jsem ten bratislavský trochu opepřil.



Takže se tím dál nebudete zabývat?

A proč? Byla to prostě sázka. V daném okamžiku se zdála veselá, jak se později ukázalo, byla spíše nešťastná.

Mirka Spáčilová, MF DNES